Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται

Μόλις το 21% αναφέρει ότι εφαρμόζεται ολοκληρωμένο και σταθερό σύστημα αξιολόγησης

Newsbomb

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν αξιολογούνται και δεν λαμβάνουν ανατροφοδότηση ή επιμόρφωση δηλώνουν τέσσερις στους δέκα αργαζόμενους σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Παρά τη συστηματική συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τα στοιχεία δείχνουν ότι για μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού τα ζητήματα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Τα ευρήματα προκύπτουν από στοχευμένα polls του kariera.gr (Ιανουάριος 2026) και καταγράφουν ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.

Η συστηματική αξιολόγηση και ενημέρωση για την απόδοση δεν αποτελεί καθιερωμένη πρακτική σε σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων. Το 41% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι στην εταιρεία του δεν υπάρχει καν κουλτούρα οργανωμένης ανατροφοδότησης.

Μόλις το 21% αναφέρει ότι εφαρμόζεται ολοκληρωμένο και σταθερό σύστημα αξιολόγησης. Το 20% λαμβάνει άτυπη ενημέρωση μόνο όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα, ενώ το 19% ενημερώνεται αποκλειστικά από τον άμεσο προϊστάμενό του. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει έλλειμμα δομημένης επικοινωνίας και σαφών μηχανισμών αξιολόγησης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο πεδίο της επιμόρφωσης. Το 41% δηλώνει ότι δεν του παρέχεται καμία ουσιαστική εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας του, ενώ το 26% αναφέρει ότι οι σχετικές δράσεις περιορίζονται σε τυπικές πρωτοβουλίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ένα 16% έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί περιστασιακά διαδικτυακά προγράμματα, ενώ μόλις το 18% συμμετέχει σε συστηματική και στοχευμένη εκπαίδευση. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η επένδυση στη συνεχή κατάρτιση παραμένει αποσπασματική.

Το τοπίο παραμένει ασαφές και ως προς τις προοπτικές ανέλιξης. Το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο ανάπτυξης εντός του οργανισμού όπου εργάζεται. Για το 30%, ακόμη και όταν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, το επόμενο επαγγελματικό βήμα δεν είναι ξεκάθαρο.

Το 19% έχει μια γενική εικόνα των προοπτικών εξέλιξης, ενώ μόλις το 10% γνωρίζει με σαφήνεια τα επόμενα βήματά του. Η έλλειψη συγκεκριμένης κατεύθυνσης ενισχύει το αίσθημα επαγγελματικής στασιμότητας και αβεβαιότητας.

Παρά το γεγονός ότι η αρχή κάθε έτους αποτελεί παραδοσιακά περίοδο απολογισμού και προγραμματισμού, στην πράξη αυτό συχνά δεν γίνεται με οργανωμένο τρόπο. Το 39% των εργαζομένων αναφέρει ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία αξιολόγηση στόχων για το 2025, ενώ για το 22% η διαδικασία περιορίστηκε σε μια τυπική συζήτηση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τέθηκαν στόχοι, όπως δηλώνει το 17%, δεν υπήρξε σαφές πλάνο υλοποίησης. Έτσι, μόλις περίπου ένας στους πέντε ξεκίνησε τη νέα χρονιά με ξεκάθαρες κατευθύνσεις και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για σημαντικό μέρος των εργαζομένων, το επαγγελματικό μέλλον εντός της εταιρείας παραμένει ασαφές, καθώς δεν συνοδεύεται από σαφείς στόχους, συστηματική καθοδήγηση ή συγκεκριμένες προοπτικές εξέλιξης.

Η ενίσχυση της ανατροφοδότησης, η ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση και η κατάρτιση προσωποποιημένων πλάνων ανέλιξης δεν αποτελούν απλώς καλή πρακτική, αλλά κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση ταλέντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι

13:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου: Ψηφιακή καινοτομία, AI και το μέλλον που χτίζεται σήμερα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Διαστρεβλώνουν τα πράγματα για να παραπλανήσουν τον κόσμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί «πείραξε» το ταξίμετρο και χρέωνε διπλές ταρίφες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Απελευθερώθηκε και απελάθηκε Αμερικανός αφού πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή για την δολοφονία της μητέρας της συντρόφου του

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπερταμείο σε λογοδοσία στη Βουλή

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καφέ κηλίδα εμφανίστηκε στο λιμάνι - Τι είπε το Λιμεναρχείο

12:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νova: Οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value» που διακρίθηκαν στα 2026 EE BAFTA Film Awards θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για «Ήμερη», «Αστερόσκονη» και «Χαμένη Άνοιξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ