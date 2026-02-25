Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται

Δεν αξιολογούνται και δεν λαμβάνουν ανατροφοδότηση ή επιμόρφωση δηλώνουν τέσσερις στους δέκα αργαζόμενους σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Παρά τη συστηματική συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τα στοιχεία δείχνουν ότι για μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού τα ζητήματα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Τα ευρήματα προκύπτουν από στοχευμένα polls του kariera.gr (Ιανουάριος 2026) και καταγράφουν ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.

Η συστηματική αξιολόγηση και ενημέρωση για την απόδοση δεν αποτελεί καθιερωμένη πρακτική σε σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων. Το 41% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι στην εταιρεία του δεν υπάρχει καν κουλτούρα οργανωμένης ανατροφοδότησης.

Μόλις το 21% αναφέρει ότι εφαρμόζεται ολοκληρωμένο και σταθερό σύστημα αξιολόγησης. Το 20% λαμβάνει άτυπη ενημέρωση μόνο όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα, ενώ το 19% ενημερώνεται αποκλειστικά από τον άμεσο προϊστάμενό του. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει έλλειμμα δομημένης επικοινωνίας και σαφών μηχανισμών αξιολόγησης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο πεδίο της επιμόρφωσης. Το 41% δηλώνει ότι δεν του παρέχεται καμία ουσιαστική εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας του, ενώ το 26% αναφέρει ότι οι σχετικές δράσεις περιορίζονται σε τυπικές πρωτοβουλίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ένα 16% έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί περιστασιακά διαδικτυακά προγράμματα, ενώ μόλις το 18% συμμετέχει σε συστηματική και στοχευμένη εκπαίδευση. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η επένδυση στη συνεχή κατάρτιση παραμένει αποσπασματική.

Το τοπίο παραμένει ασαφές και ως προς τις προοπτικές ανέλιξης. Το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο ανάπτυξης εντός του οργανισμού όπου εργάζεται. Για το 30%, ακόμη και όταν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, το επόμενο επαγγελματικό βήμα δεν είναι ξεκάθαρο.

Το 19% έχει μια γενική εικόνα των προοπτικών εξέλιξης, ενώ μόλις το 10% γνωρίζει με σαφήνεια τα επόμενα βήματά του. Η έλλειψη συγκεκριμένης κατεύθυνσης ενισχύει το αίσθημα επαγγελματικής στασιμότητας και αβεβαιότητας.

Παρά το γεγονός ότι η αρχή κάθε έτους αποτελεί παραδοσιακά περίοδο απολογισμού και προγραμματισμού, στην πράξη αυτό συχνά δεν γίνεται με οργανωμένο τρόπο. Το 39% των εργαζομένων αναφέρει ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία αξιολόγηση στόχων για το 2025, ενώ για το 22% η διαδικασία περιορίστηκε σε μια τυπική συζήτηση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τέθηκαν στόχοι, όπως δηλώνει το 17%, δεν υπήρξε σαφές πλάνο υλοποίησης. Έτσι, μόλις περίπου ένας στους πέντε ξεκίνησε τη νέα χρονιά με ξεκάθαρες κατευθύνσεις και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για σημαντικό μέρος των εργαζομένων, το επαγγελματικό μέλλον εντός της εταιρείας παραμένει ασαφές, καθώς δεν συνοδεύεται από σαφείς στόχους, συστηματική καθοδήγηση ή συγκεκριμένες προοπτικές εξέλιξης.

Η ενίσχυση της ανατροφοδότησης, η ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση και η κατάρτιση προσωποποιημένων πλάνων ανέλιξης δεν αποτελούν απλώς καλή πρακτική, αλλά κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση ταλέντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.