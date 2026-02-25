ΠΑΣΟΚ: Καλεί το Υπερταμείο σε λογοδοσία στη Βουλή

«Το Υπερταμείο, δεν μπορεί να λειτουργεί, υπό καθεστώς επιτροπείας και σε πλήρη αδιαφάνεια», διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Καλεί το Υπερταμείο σε λογοδοσία στη Βουλή
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη διοίκηση του Υπερταμείου ώστε να λογοδοτήσει για τις προτεραιότητές της στο κοινοβούλιο ζητά με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, Δημήτρης Μπιγιάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Κατερίνα Σπυριδάκη και Χριστίνα Σταρακά, ζητούν να κληθεί το Υπερταμείο προκειμένου να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος για τον ρόλο, τις επιλογές και τις προτεραιότητές του.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή. Όπως εξηγούν, αυτό οδηγεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατ’ επέκταση την κοινωνία να μην έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα είτε για τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων είτε ακόμα και για βασικά στοιχεία της στρατηγικής της εκάστοτε διοίκησής του. Σημειώνουν δε ότι παρότι διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών, επηρεάζοντας άμεσα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας του κράτους.

Άλλωστε, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση, είχε απορρίψει ασυζητητί την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για την κάλυψη του δημόσιου χρέους, είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο της ίδρυσής του και έχει προτείνει το κλείσιμο του υφιστάμενου Υπερταμείου και την αντικατάστασή του από ένα νέο, πραγματικό «Ταμείο Εθνικού Πλούτου».

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ζητάνε να προγραμματιστεί σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής και αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν είναι μία τυπική διαδικασία, αλλά θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας της Πολιτείας μας, το Υπερταμείο, δεν μπορεί να λειτουργεί, υπό καθεστώς επιτροπείας και σε πλήρη αδιαφάνεια, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τέτοιοι φορείς είναι εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής με εθνική κυριότητα, διαφάνεια και λογοδοσία και είναι αδιανόητο περιουσιακά στοιχεία της χώρας να παραμένουν για χρόνια αναξιοποίητα ή να εκποιούνται χωρίς οικονομική και αναπτυξιακή λογική την ώρα που θα μπορούσαν να δώσουν πνοή στην εθνική οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες – και να μην απολογείται κανείς».

«Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την παρουσία της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ώστε να τεθεί επί τάπητος με σαφήνεια η στρατηγική του, να απαντηθούν ερωτήματα για συγκεκριμένες επιλογές και προτεραιότητες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες να τοποθετηθούν ουσιαστικά», καταλήγουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι

13:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου: Ψηφιακή καινοτομία, AI και το μέλλον που χτίζεται σήμερα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Διαστρεβλώνουν τα πράγματα για να παραπλανήσουν τον κόσμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί «πείραξε» το ταξίμετρο και χρέωνε διπλές ταρίφες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Απελευθερώθηκε και απελάθηκε Αμερικανός αφού πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή για την δολοφονία της μητέρας της συντρόφου του

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπερταμείο σε λογοδοσία στη Βουλή

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καφέ κηλίδα εμφανίστηκε στο λιμάνι - Τι είπε το Λιμεναρχείο

12:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νova: Οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value» που διακρίθηκαν στα 2026 EE BAFTA Film Awards θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για «Ήμερη», «Αστερόσκονη» και «Χαμένη Άνοιξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ