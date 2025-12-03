ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πρόβλημα με Οντουμπάτζο, έγινε αναγκαστική αλλαγή | Στη θέση του ο… βιονικός Ρότα
Ο Μόουζες Οντουμπάτζο αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού κι έγινε πολύ νωρίς αλλαγή, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει τη θέση του στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Άγγλος επέστρεψε μετά από πολύ καιρό στη βασική ενδεκάδα, ωστόσο η παρουσία του αποδείχθηκε σύντομη.
Ο Οντουμπάτζο, στην τρίτη φετινή εμφάνιση του, πρόλαβε να παίξει ένα σκάρτο δεκάλεπτο, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο 32χρονος μπακ έπεσε κάτω στο 5ο λεπτό και μολονότι επέστρεψε, έπειτα από μια σέντρα που έκανε βρέθηκε ξανά στο έδαφος.
Δεν μπορούσε να συνεχίσει κι έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 10ο λεπτό, με τον… βιονικό Λάζαρο Ρότα να μην καταφέρνει ούτε σε αυτό το ματς να πάρει ανάσες.
