AEK: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Το απόγευμα της Τρίτης (2/12) βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο ημίχρονο του εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει υποστεί διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού του ποδιού και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.