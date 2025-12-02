AEK: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος - Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Η εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
Το απόγευμα της Τρίτης (2/12) βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο ημίχρονο του εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει υποστεί διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού του ποδιού και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.
