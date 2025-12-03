ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στο Κύπελλο Ελλάδας
Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Περέιρα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Στρακόσα, Πήλιος, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Ρότα, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Καραργύρης, Κοσίδης, Ψυρόπουλος.
