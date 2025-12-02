Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επιμένει… να εξετάζει Κούτσια για την επίθεση

Ο διεθνής φορ, ο οποίος αγωνίζεται στην ελβετική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τους Σικάγο Φάιαρ, άφησε πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα, χωρίς να αποκλείει κανέναν ενδιαφερόμενο σύλλογο.

Η Ένωση, που είχε εξετάσει την περίπτωση του Κούτσια ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, φαίνεται πως δεν εγκατέλειψε ποτέ την ιδέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιθανότητα επαναπροσέγγισης του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ επανεκτιμάται σοβαρά ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς η ΑΕΚ ψάχνει ενίσχυση στην επίθεση.

Ο Κούτσιας, γεννημένος τον Φεβρουάριο του 2004, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και μετακινήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 στους Σικάγο Φάιαρ έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Λουγκάνο έχει δείξει αξιοσημείωτη πρόοδο, κερδίζοντας χρόνο συμμετοχής και επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί η παρουσία του Φρανκ Κλόπας στη θέση του αντιπροέδρου στους Σικάγο Φάιαρ. Ο Κλόπας, παλιός γνώριμος της ΑΕΚ από τη θητεία του στην ομάδα την περίοδο 1988-1994, ενδέχεται να παίξει καταλυτικό ρόλο σε μια πιθανή συμφωνία, δεδομένου ότι γνωρίζει καλά τόσο τον ποδοσφαιριστή όσο και τη «κιτρινόμαυρη» πραγματικότητα.

Όλα δείχνουν πως ο χειμώνας θα είναι… ζεστός για την υπόθεση Κούτσια, με τον νεαρό φορ να βρίσκεται ξανά στη λίστα της ΑΕΚ και την ομάδα να εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση στην επίθεση ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Διαβάστε επίσης