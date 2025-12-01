ΑΕΚ: Μαγνητική θα κάνει ο Μάνταλος, όλα καλά με Πήλιο - Ο Ελίασον ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Ο Μάνταλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του αθηναϊκού ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (02/12) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για πρόβλημα στον μηρό, με τον χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται περίπου στις 10 ημέρες, κάτι που πάντως θα ξεκαθαρίσει μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Λήξη συναγερμού με τον Πήλιο, ο οποίος είχε ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Λεωφόρο. Όπως διαπιστώθηκε ο Έλληνας μπακ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ευχάριστα είναι τα νέα και για τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος στα τέλη Οκτωβρίου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Ο Σουηδός εξτρέμ ακολούθησε μέρος του προγράμματος της σημερινής (01/12) προπόνησης και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπει φουλ ρυθμούς. Μια πολύ σημαντική επιστροφή για τον Νίκολιτς, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων μέχρι το φινάλε του 2025.

