Λανουά: «Λανθασμένες οι αποβολές Μεϊτέ και Μαρίν, σωστά τα τρία πέναλτι στη Λεωφόρο»

Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αποβολές του Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ.

Newsbomb

Λανουά: «Λανθασμένες οι αποβολές Μεϊτέ και Μαρίν, σωστά τα τρία πέναλτι στη Λεωφόρο»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων, ο Στεφάν Λανουά θεωρεί λανθασμένες την αποβολή του Σουαλιό Μεϊτέ στην Λιβαδειά και του Μαρίν στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα για το ματς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ο πρόεδρος της ΚΕΔ σημειώνει: «O παίκτης με το νούμερο 8 του ΠΑΟΚ υποπίπτει σε φάουλ βρίσκοντας με το αριστερό του πόδι τον αχίλλειο του παίκτη του Λεβαδειακού. Θεωρούμε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα άρα κίτρινη κάρτα επειδή δεν είναι με ταχύτητα και ένταση ώστε να θεωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ. Το VAR παρενέβη σωστά και πρότεινε στον διαιτητή onfield review το οποίο λανθασμένα αυτός δεν ακολούθησε».

Για την κόκκινη του Λιάσου στο Κηφισιά – Πανσερραϊκός: «Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης με το νο8 του Πανσερραϊκού (Λιάσος) υπέπεσε σε καθαρό φάουλ κάνοντας τάκλιν από πίσω διακινδυνεύοντας την ασφάλεια του αντιπάλου του, βρίσκοντάς τον με τις τάπες με το δεξί πόδι, πάνω από τον αστράγαλο και με αρκετή ένταση. Αν ο διαιτητής δεν έδειχνε την κόκκινη κάρτα θα περιμέναμε να παρέμβει ο VAR».

Για την αποβολή του Ρουκουνάκη στο Κηφισιά – Πανσερραϊκός: «Με την μπάλα στον αέρα, ο παίκτης του Πανσερραϊκού παίρνει την κεφαλιά και ο αμυντικός της Κηφισιάς προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το πόδι. Ο παίκτης όμως δεν βρίσκει την μπάλα και υποπίπτει σε σοβαρό φάουλ, βρίσκοντας με τις τάπες το σώμα του αντιπάλου, αμέσως πριν την επίτευξη του τέρματος. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα σε τέτοιες περιπτώσεις και παρέμβαση του VAR, αν ο διαιτητής χάσει τη φάση».

Για το πέναλτι του Φαντιγκά στον Τούπα στο Άρης – ΑΕΛ Novibet: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη κάνει τάκλιν για την μπάλα αλλά αποτυγχάνει να τη βρει και υποπίπτει σε καθαρή παράβαση, εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο με το σώμα του και το δεξί του χέρι στο έδαφος. Ο διαιτητής καταλόγισε σωστά το πέναλτι, όπως θα περιμέναμε».

Για το χέρι του Λιάγκα στην περιοχή του Λεβαδειακού μετά από σουτ του Τάισον: «Ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο παίκτης του Λεβαδειακού νο.24 (Λιάγκας) ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση, κοντά στο σώμα του χωρίς να κάνει κίνηση για να το μεγαλώσει αφύσικα. Δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι σε τέτοια περίπτωση».

Για το πέναλτι του Πήλιου στον Τετέ: «Όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή πέναλτι, ο παίκτης της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση μη προσπαθώντας να παίξει την μπάλα και κρατώντας το πόδι του αντιπάλου του. Το VAR παρενέβη σωστά προτείνοντας on field review για να καταλογιστεί το πέναλτι, όπως θα περιμέναμε».

Για το πέναλτι του Τουμπά στον Γιόβιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού διαπράττει παράβαση, κάνοντας τάκλιν στον αντίπαλο χωρίς να παίξει την μπάλα. Ο διαιτητής έδωσε σωστά πέναλτι, όπως θα περιμέναμε σε αυτή την περίπτωση».

Για το πέναλτι του Ντραγκόφσκι στον Κοϊτά: «Ακομη μια φορά ο παίκτη της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα σε αυτή την περίπτωση και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αφού έχει χάσει την μπάλα, κάνει καθαρό φάουλ βρίσκοντας το αριστερό πόδι του αντιπάλου του και με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής, σε πολύ καλή θέση, καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε».

Για τη δεύτερη κίτρινη και αποβολή του Μαρίν στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε λανθασμένα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο νο. 18 της ΑΕΚ (Μαρίν), θεωρώντας ότι έχει πατήσει καθαρά το πόδι του αντιπάλου, αλλά η διεκδίκηση είναι απρόσκετη και όχι ριψοκίνδυνη. Δεν περιμένουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε αυτή την περίπτωση».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Αταμάν έστειλε μήνυμα - «Η συνέχεια στη EuroLeague θα είναι... φωτιά»

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 - «Είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ»

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ουκρανικά drones επιτίθενται σε βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Κριμαία

20:45WHAT THE FACT

Ταϊλάνδη: Πύθωνας κατάπιε ολόκληρο σκύλο - Πώς το κατάλαβαν οι χωρικοί

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου να μην παρεμβαίνει στη Συρία: Το Ισραήλ «να διατηρήσει ισχυρό και αληθινό διάλογο» με τη Δαμασκό

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του 18χρονος έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Μετά το εξιτήριο συνελήφθη από τις αρχές

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Σε επιφυλακή 16 εκατ. Αμερικανοί - Τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι θα πέσουν από το Μίσιγκαν έως τη Βοστώνη

20:25LIFESTYLE

Στέλλα Γεωργιάδου: «Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου»

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμά Μητσοτάκη μετά την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων στο διάστημα - «Εδώ κάτι αλλάζει»

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Έξι χρόνια μετά: Σαν σήμερα το πρώτο κρούσμα COVID-19 στη Γουχάν της Κίνας

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Στόχος επίθεσης Ισραηλινών εποίκων έγιναν πολίτες της Ιταλίας και του Καναδά - Τους ξυλοκόπησαν και τους λήστεψαν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λανουά: «Λανθασμένες οι αποβολές Μεϊτέ και Μαρίν, σωστά τα τρία πέναλτι στη Λεωφόρο»

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

19:36LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: Απαντά στα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της - «Το σώμα μου, η επιλογή μου»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο: Μετά το Καλπάκι, μπλόκο στον Λούρο και την Άρτα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα μετά από απόφαση της συνέλευσης στη Νίκαια

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

20:45WHAT THE FACT

Ταϊλάνδη: Πύθωνας κατάπιε ολόκληρο σκύλο - Πώς το κατάλαβαν οι χωρικοί

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει ακατάλληλη ουσία

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη για την απαγόρευση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου και Χαρούλη

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Η πρόβλεψη του ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ