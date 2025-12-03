AEK: «Ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο διαιτητής που έφεραν στη Λεωφόρο» - Το ξέσπασμα Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για πολλά και διάφορα στη συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ – ΟΦΗ, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το σχόλιο του για τον διαιτητή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Σέρβος τεχνικός ξέσπασε για το γεγονός ότι η ΚΕΔ όρισε τον Ρόμπερτ Σρέντερ.

Ο Νίκολιτς χαρακτήρισε «ντροπή» τον ορισμό ενός Γερμανού διαιτητή από... β' και γ' κατηγορία, σφύριξε ντέρμπι στην Ελλάδα.

Το σχόλιο του Μάρκο Νίκολιτς για τον διαιτητή του Παναθηναϊκός - ΑΕΚ:

«Θέλω να πω κάτι για τους Έλληνες διαιτητές. Σήμερα το επίπεδο ήταν υψηλό. Στο ματς με τον Παναθηναϊκό δεν σχολίασα, προτεραιότητα ήταν να πέσουν τα "φώτα" στους παίκτες, αλλά θα πω κάτι τώρα. Μπορεί να είμαι ξένος, αλλά ήταν ανεπίτρεπτο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να σφυρίζει ένας διαιτητής από τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στα Εμιράτα που ήμουν, καλούσαν υψηλού επιπέδου διαιτητές από το εξωτερικό, που έχουν παίξει σε Τσάμπιονς Λιγκ και Μουντιάλ. όχι όμως διαιτητές από την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Τι μήνυμα περνάς έτσι στους Έλληνες διαιτητές;».

