Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

Η Super League ανακοίνωσε κι επίσημα την Δευτέρα (8/12) το πρόγραμμα των αγωνιστικών από την 16η έως την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος, των αγώνων δηλαδή που θα γίνουν μετά τις διακοπές των γιορτών, μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ανάμεσά τους και τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη.

Το πρόγραμμα των ντέρμπι:

16η Άρης - ΑΕΚ: Κυριακή 11/1, 19.30

17η ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Κυριακή 18/1, 21.00

19η ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Κυριακή 1/2, 21.00

20ή Άρης - ΠΑΟΚ: Κυριακή 8/2, 19.00

20ή Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Κυριακή 8/2, 21.00

21η ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Κυριακή 15/2, 19.30

23η Παναθηναϊκός - Άρης: Κυριακή 1/3, 20.00

24η Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Κυριακή 8/3, 21.00

Παράλληλα, έγινε επίσημο πως το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου.

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες αναλυτικά το πρόγραμμα των αγωνιστικών 16-26: