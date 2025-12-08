ΑΕΚ: «Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια με την διαιτησία» - Αιχμηρή ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

Η «Ένωση» επικράτησε 4-1 της ομάδας του Περιστερίου κι έφτασε τις πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα, όπου παραμένει σε απόσταση… βολής από την κορυφή.

Σε ακόμα ένα ματς, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» είδαν να τους ακυρώνεται γκολ, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της διαιτησίας.

Είναι το τρίτο γκολ του Λούκα Γιόβιτς, το οποίο ακυρώνεται στα τελευταία παιχνίδια, με τους «κιτρινόμαυρους» να υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζουμε για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι;»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Μετά και το χθεσινό... Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι;;;

Όταν πάνω από το 25% των γκολ μας ακυρώνονται και μετά το τελευταίο που ακυρώθηκε χθες, τότε κι ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση... Τρία από αυτά τα γκολ, πρόσφατα ακυρωμένα από τον ίδιο διεθνή διαιτητή μάλιστα στο χορτάρι ή στο VAR!!!

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού... «και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε... όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια...».

Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους... Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό».

