Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, αναφορικά με μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος της από την πρώην υποψήφια βουλευτή με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, Όλγα Δάλλα.

Η κ. Δάλλα είχε αναδειχτεί πρώτη σε σταυρούς στις εκλογές του Μαΐου του 2023, ωστόσο στις επαναληπτικές αποβλήθηκε από τις λίστες ώστε να εκλεγεί, όπως καταγγέλλει η ίδια, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατά την πάγια τακτική της ζήτησε από τους βουλευτές να εγκρίνουν την άρση της ασυλίας της, παρά το ότι η εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ήταν αρνητική.

«Ναι» στην άρση ασυλίας της προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν 238 βουλευτές από τους 284 που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία ενώ 46 καταψήφισαν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη για το δικαίωμα της κ. Κωνσταντοπούλου να πάρει τον λόγο, με την κατάσταση να κλιμακώνεται όταν κατηγόρησε την Όλγα Γεροβασίλη ότι είναι «σε συμπαιγνία με τη Ντόρα Μπακογιάννη», αλλά και ως «δεκανίκι». Την κάλεσε μάλιστα να παραιτηθεί από αντιπρόεδρος της Βουλής, για να λάβει την απάντηση ότι «παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα».

Όχι σε άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη μετά από μήνυση της Κωνσταντοπούλου

Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών.

Η υπόθεση αφορούσε μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά της Λιάνας Κανέλλη, την οποία κατηγορούσε ότι τη συκοφάντησε λέγοντας ότι όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής διευκόλυνε την παρουσία των προφυλακισμένων τότε βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ένταση αυξήθηκε πολύ. Η Λιάνα Κανέλλη ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν σκοπεύει να απολογηθεί για όσα είπε, και είπε στους βουλευτές αναφορικά με την ψήφο της άρσης ασυλίας: «Κάντε ό,τι νομίζετε. Ο αντικομμουνισμός έχει τόσους τρόπους να εκδηλώνεται. Εγώ δεν έχω προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε ξανά τη Λιάνα Κανέλλη ότι «έκανε καριέρα επί Χούντας», μια κατηγορία που η κ. Κανέλλη έχει επανειλημμένως διαψεύσει. Σημειώνεται ότι και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε τα όσα ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου «αξιοθρήνητα», επαναλαμβάνοντας ότι επί προεδρίας της στη Βουλή «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή».

Διαβάστε επίσης