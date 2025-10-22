Κωνσταντοπούλου: Οικτρή και αξιοθρήνητη προσπάθεια ενός μίζερου πρωθυπουργού

Με έναν ασυνήθιστο διάλογο με τη φρουρά της Βουλής ξεκίνησε την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς στα θεωρεία βρίσκονταν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και μέλη της ομάδας Μέχρι Τέλους.

Νωρίτερα, η κ. Κωνσταντοπούλου είχε καταγγείλει ότι η είσοδος είχε απαγορευτεί επειδή φορούσαν κονκάρδες με τη λέξη «Δικαιοσύνη» και τον αριθμό 57. Κατά την ομιλία της φαίνεται πως ένα από τα μέλη αποχώρησε, με την κ. Κωνσταντοπούλου να ζητά εξηγήσεις για το αν εκδιώκεται από τη φρουρά επειδή φορούσε μπλούζα με τη φράση «Μέχρι Τέλους». Σε κάθε περίπτωση, η τηλεόραση της Βουλής δεν έδειξε σε καμία στιγμή της ομιλίας της τον χώρο των συγκεκριμένων θεωρείων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την ομιλία της αποχαιρετώντας τον Διονύση Σαββόπουλο και είπε ότι χθες, όταν η είδηση του θανάτου του μαθεύτηκε, τα παιδιά που ήταν συγκεντρωμένα στην πλατεία Συντάγματος, τραγούδησαν πολλά από τα τραγούδια του, με την ίδια να διαμηνύει ότι «οι εξεγέρσεις και οι αγώνες δεν μπαίνουν στα μουσεία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «ήρθε ο Μητσοτάκης σαν Λουδοβίκος και η κ. Μπακογιάννη σαν Μαρία Αντουανέτα και προσπαθείτε να βάλετε τη δημοκρατία στον γύψο. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να μπουν στην κλίνη του Προκρούστη που θέλετε να τα βάλετε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τα στρατιωτάκια σας. Λέτε να πάνε αλλού για να διαμαρτυρηθούν. Ποιοι είστε εσείς να τους πείτε που θα πάνε; Δεν τον ενοχλεί το που, αλλά η δημοκρατία».

«Αυτά τα παιδιά αποτίουν τη μεγαλύτερη τιμή στον χώρο. Οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται εκεί εκπληρώνουν δημοκρατικό δικαίωμα. Αυτή η οικτρή και αξιοθρήνητη πρωθυπουργική προσπάθεια να αντιμετωπίσει, αυτό που κανείς μίζερος πρωθυπουργός όπως ο Μητσοτάκης δε θα καταφέρει ποτέ να αντιμετωπίσει: τον αγώνα για δικαιοσύνη», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι την 28η Οκτωβρίου έχει προσκληθεί η ίδια, όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί από τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα να παρακολουθήσουν την παρέλαση μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και προανήγγειλε ότι θα βρίσκεται εκεί, μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. «Θα είμαστε εκεί προς ανυπακοή της τροπολογίας. Δεν ξέρω αν ο πρωθυπουργός θα ζητήσει να συλληφθώ εγώ και ο δήμαρχος Αθηναίων και όσοι πολιτικοί αρχηγοί έρθουν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε την ομιλία της με τη φράση «η δικαιοσύνη θα νικήσει» και κάνοντας το σήμα της νίκης.

Διαβάστε επίσης