Κωνσταντοπούλου: Απερχόμενος ο Μητσοτάκης - Διχαστική ακόμη και για τη ΝΔ η τροπολογία

«Ορκίζομαι και σας διαβεβαιώ ότι και να το ψηφίσετε δε θα εφαρμοστεί», διαμήνυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Κωνσταντοπούλου: Απερχόμενος ο Μητσοτάκης - Διχαστική ακόμη και για τη ΝΔ η τροπολογία

«Δε θέλετε να ακούτε, τον ήχο της ηχηρής νίκης του Πάνου Ρούτσι», είπε στην τοποθέτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, καθώς και οι πολίτες που στάθηκαν δίπλα του, κατέστησαν το μνημείο «έμπλεο νοήματος», ενώ είπε ότι αν μπορούσαν, οι νεκροί που αντιπροσωπεύει ο Άγνωστος Στρατιώτης θα πολεμούσαν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όχι στο πλευρό του Μητσοτάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε τη δήλωση του Νίκου Δένδια, λέγοντας ότι είναι σημαντική η διαφοροποίησή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι είναι ενδεικτική ότι αυτό αποδεικνύει ότι η τροπολογία είναι διχαστική, όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την ίδια τη ΝΔ.

Χαρακτήρισε μάλιστα «απερχόμενο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε επίσης ότι τη μέρα που έκανε την ανάρτηση ο πρωθυπουργός ξέχασε ότι 12 Οκτωβρίου είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. «Τόσο σέβεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Επίσης αναφέρθηκε στην απουσία του πρωθυπουργού και συνολικά της κυβέρνησης από εκδηλώσεις μνήμης που λαμβάνουν χώρα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια είναι πάντα εκεί τιμώντας τους πεσόντες σε πολέμους και γενοκτονίες, ενώ η κυβέρνηση συνήθως στέλνει κάποιον ΓΓ του υπ. Εσωτερικών.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στον λεγόμενο «κόφτη» που θα εφαρμοστεί κατά τις συνεδριάσεις στη Βουλή, τον χαρακτήρισε εργαλείο «λογοκρισίας», το οποίο φέρνει ο πρόεδρος της Βουλής σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό, ενώ κάλεσε τους αρχηγούς των κομμάτων να μην τους αφήσουν να το εφαρμόσουν.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλείνοντας την ομιλία της εξέφρασε τη βαθιά πεποίθησή της ότι η τροπολογία δε θα εφαρμοστεί.

«Ορκίζομαι και σας διαβεβαιώ ότι και να το ψηφίσετε δε θα εφαρμοστεί. Θα το καταργήσουμε. Θα το αναιρέσει η πράξη, η ίδια η ζωή. Και να το ψηφίσετε η πολιτική ανυπακοή είναι εκείνη που θα γράψει την ιστορία», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

