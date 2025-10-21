Βουλή: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη κατέθεσε το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ κατέθεσε αιτηση για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αυτό ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και τη φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αύριο η ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αύριο, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί τελικά η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου του υπ. Υποδομών και Μεταφoρών, το οποίο περιλαμβάνει και την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ροή της συζήτησης σήμερα στη Βουλή, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, λόγω και της καθυστέρησης που προκάλεσαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγούν τελικά στην απόφαση η ψηφοφορία να διεξαχθεί το πρωί της Τετάρτης.

Η συζήτηση διεξάγεται σε πολύ έντονους τόνους, με την αντιπολίτευση να καταθέτει τουλάχιστον τέσσερις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες όμως καταψηφίστηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης. Την αίτηση είχαν καταθέσει νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά, ενώ το ΚΚΕ και η Νίκη είχαν ζητήσει την απόσυρση της τροπολογίας.

Η κυβέρνηση δέχτηκε σκληρή κριτική για το γεγονός ότι απών ήταν ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός, στου οποίου το χαρτοφυλάκιο περνά η ευθύνη του μνημείου, του υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Αντιθέτως, το υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Μητσοτάκης: «Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων»

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες», τόνισε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκανε λόγο για τεχνητή απόπειρα διχασμού η δήθεν διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων στο μνημείο. «Είχα υποκλιθεί μπροστά τους. Αλίμονο αν η μνήμη κρατούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας μάλιστα ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατάφερε να κάνει όλα τα κόμματα να την ακολουθούν.

