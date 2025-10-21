Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί»

«Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της Κοινωνίας» επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση του Νίκου Δένδια δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την τροπολογία με την οποία η φύλαξη, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Είναι επίσης σημαντικό να ειπωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δεν βρισκόταν στην πολιτικά φορτισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη καθώς είχε υποχρέωση σε άλλη εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Άλλωστε, το γεγονός ότι την εισαγωγή και την βασική επιχειρηματολογία υπέρ της τροπολογίας για την μεταφορά της ευθύνης του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φαίνεται ότι επέτρεψε στον Νίκο Δένδια να υλοποιήσει το αρχικώς σχεδιασθέν πρόγραμμά του και να απουσιάζει από τη Βουλή, κάτι που είναι βέβαιον ότι θα ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Στη δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρεται για πρώτη φορά από τις 12 Οκτωβρίου (όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αλλαγή στο κυριακάτικο μήνυμά του) στην απόφαση του πρωθυπουργού να μεταφέρει την ευθύνη για την φύλαξη, φροντίδα και ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας αφήνει μια σαφή αιχμή προς όλους υπογραμμίζοντας ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι «χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων» καταλήγοντας «είναι σκοπός καθ’ εαυτό».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επικαλείται όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

«Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» συνεχίζει ο Νίκος Δένδιας και διαβεβαιώνει ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, σχετικά με την τροπολογία της Κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη:



«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

