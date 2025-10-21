Φάμελλος: Να έρθει ο Δένδιας στη Βουλή - Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση

Απόδειξη ότι υπάρχει σοβαρό κεντρικό εσωκομματικό πρόβλημα εντός της κυβέρνησης, θεωρεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός.



Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται ως ευθεία διαφοροποίηση του κ. Δένδια, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ζήτησε να έρθει άμεσα στη Βουλή και να τοποθετηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός έφυγε από τη Βουλή ως «λαγός».



«Να έρθει τώρα ο κ. Δένδιας στην Ολομέλεια. Υπάρχει σοβαρό κεντρικό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση του λαγού Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «αδίστακτο ψεύτη». Τον χαρακτηρισμό αυτόν μάλιστα τον χρησιμοποίησε τουλάχιστον τρεις φορές κατά την ομιλία του.



«Αν ίσχυε νωρίτερα η τροπολογία του Μητσοτάκη, ο Πάνος Ρούτσι θα είχε συλληφθεί την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.



Όπως είπε, αυτό που ζητά ο κ. Μητσοτάκης είναι αν ένα σχολείο, μια μεγάλη παρέα, ή μια ομάδα συναδέλφων πάνε να σταθούν μπροστά στα γραμμένα ονόματα των νεκρών των Τεμπών για να τα τιμήσουν, θα πρέπει να συλλαμβάνονται.



«Η τροπολογία συνιστά βαρύτατη και ασυγχώρητη προσβολή στην ιστορική μνήμη και τις δημοκρατικές αξίες της Ελλάδας. Η συνάθροιση μπροστά από το Κοινοβούλιο είναι δικαίωμα. Που υπενθυμίζει πως θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή

κυριαρχία και πως όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Μάλιστα είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβιάζει το Σύνταγμα και τα κάνει «όλα για την καρέκλα του. Χωρίς αρχές, χωρίς κανόνες, με τοξικότητα και πλέον ακροδεξιά περικεφαλαία».



Ο κ. Φάμελλος είπε ότι την τροπολογία «στην πράξη θα την καταργήσουμε από σήμερα κιόλας». Απηύθυνε μάλιστα κάλεσμα μάλιστα όλους τους βουλευτές και τους πολιτικούς αρχηγούς να αναλάβουν στην πράξη κοινές πρωτοβουλίες για να καταργήσουν αυτή την αντισυνταγματική διάταξη στην πράξη.



«Όσο προσπαθείτε να φιμώσετε και να διώξετε τις φωνές από τις πλατείες, να βάζετε την κοινωνία απέναντι, τόσο πιο γρήγορα θα βρεθείτε εσείς απέναντι στην κοινωνία», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

