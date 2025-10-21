Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Το μόνο που θα μείνει είναι ο ανάδοχος της συντήρησης»

Για «τεράστια υποκρισία» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, παραθέτοντας αντικρουόμενες απόψεις που έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες κυβερνητικά στελέχη για το θέμα.



«Όταν στεκόσασταν δίπλα στους Εύζωνες με τον κ. Γεωργιάδη, δεν υπήρχε θέμα; Όταν πατούσατε τον Άγνωστο Στρατιώτη με τον Γεωργιάδη δεν υπήρχε θέμα, το θέμα έγινε όταν ένας πατέρας πήγε και έκανε απεργία πείνας. Φαρισαίοι! Υποκριτές!», είπε σε μια στιγμή μεγάλης έντασης ο κ. Ανδρουλάκης.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πίστευε όταν πήγε και έσκυψε το κεφάλι μπροστά στα ονόματα των νεκρών των Τεμπών. «Είστε ικανοί να εργαλειοποιήσετε τα πάντα! Και νεκρούς, και ζωντανούς, και θεσμούς, και μνημεία!»



Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι υπάρχει πλήρης νομοθετική προστασία του μνημείου, την οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει τη φύλαξή τους.



«Το μόνο που θα μείνει είναι ο ανάδοχος της συντήρησης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ προέβλεψε ότι το έργο της συντήρησης θα ανατεθεί σε ιδιώτη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

«Πατρίδα δεν είστε μόνο εσείς κ. Μητσοτάκη, πατρίδα είμαστε όλοι μας», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

