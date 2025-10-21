Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Την αίτηση είχαν καταθέσει νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στην Ολομέλεια.

Το ΚΚΕ και η Νίκη είχαν ζητήσει την απόσυρση της τροπολογίας.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόρριψής της, στο βήμα της Βουλής ανέβηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριζαν ότι η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας δεκαπενταετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του Μνημείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία θέλει να χρησιμοποιήσει «ψευτοδιλήμματα».

«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι η κυβέρνηση «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από το δημόσιο χώρο».

«Η ρύθμιση είναι ευθέως αντισυνταγματική» είπε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτη την τροπολογία», υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες του νόμου κατά των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, ζήτησε την απόσυρσή της και προειδοποίησε ότι ακόμα και εάν η τροπολογία ψηφιστεί, θα μείνει στα χαρτιά και θα ακυρωθεί στην πράξη, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έρχεται από την κυβέρνηση σε λανθασμένη χρονική στιγμή, υπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα και πάντως δεν αφορά την προστασία όλων των μνημείων της χώρας.