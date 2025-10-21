Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Τρικυμία εν κρανίω - «Σταματήστε τη διχόνοια» απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου ΠΑΣΟ ως «τρικυμία εν κρανίω».

Αρχικά ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν πρόκειται για προ ημερήσιας συζήτηση και πρόσθεσε:«Ζήτησα τον λόγο για να απαντήσω με τρεις λέξεις. Τρικυμία εν κρανίω. Ποτέ δεν σας είδα πιο αμήχανο. Αυτά που λέγατε δεν έβγαζαν νόημα. Περιγράψατε αυτή την τροπολογία σαν μια συνταγματική εκτροπή. Αν καταλαβαίνω καλά λέτε καλώς κάνουμε αλλά υπάρχει υφιστάμενο πλαίσιο. Η κυβέρνηση απαντά ότι δεν μπορούσε να λυθεί με το υφιστάμενο πλαίσιο. Ακτιβισμοί, τσαντήρια, ταμπέλες από εδώ και στο εξής δεν θα επιτρέπονται σε αυτόν τον χώρο. Μπορούν να γίνουν οπουδήποτε αλλού.

Ποιος έχει κ. Ανδρουλάκη την ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου; Ο κ. Δούκας που δεν τον καθάρισε γιατί ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Ο δήμος απλά δεν έκανε την δουλειά του.

Μέσα από μια αμήχανη ομιλία σας ουσιαστικά το μόνο που πετύχατε είναι να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου. Θα κριθείτε για τις επιλογές σας. Μιλήσατε για το ξυλόλιο. Ο βουλευτής σας κ. Χριστοδουλάκης δεν ήταν αυτός που μίλησε- ακολουθώντας τον κ. Βελόπουλο- για τα τρία χαμένα βαγόνια;».

Απαντώντας στον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Στόχος της συζήτησης είναι να μας πει ότι εκείνοι είναι με τους ήρωες και εμείς δεν ήμαστε.

Θυμηθήκατε τη δυσπιστία την αναξιοπιστία να θυμηθείτε».

«Μιλάτε εσείς για ουρά όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο για τις υποκλοπές;».

«Στην πολιτική όλοι κρινόμαστε ο καθένας με τα δικά του όπλα. Εσείς είστε εκτεθειμένοι. Επτά χρόνια πρωθυπουργός δεν είχατε την ευαισθησία και την αποκτήσατε με έναν γονέα που έχασε το παιδί του;.

Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια»

