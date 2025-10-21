Κωνσταντοπούλου: Δεν κρύβομαι πίσω από την ασυλία - Θα παραμείνω στο πλευρό των αγροτών

«Μητσοτακικότερο του Μητσοτάκη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τον εισαγγελέα που ζήτησε την άρση της ασυλίας της προκειμένου να ασκηθούν διώξεις εναντίον της για το αδίκημα της παρεμπόδισης των συγκοινωνιών, το οποίο συνδέεται με την υπεράσπιση της κ. Κωνσταντοπούλου αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι αν και η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε στην Ολομέλεια να απορρίψει το αίτημα άρσης ασυλίας, η ίδια ζητά η αίτηση άρσης ασυλίας να γίνει δεκτή.

«Δε διανοούμαι εγώ να έχω διαφορετική αντιμετώπιση από τους αγρότες που εκπροσωπώ, την ώρα που καλύπτονται για εγκλήματα Αυγενάκης, Βορίδης, Καραμανλής και Μητσοτάκης. Εγώ δεν είμαι σαν εκείνους που κρύβονται πίσω από την ασυλία. Είμαι και θα παραμείνω στο πλευρό των αγροτών και κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου», ξεκαθάρισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα υπενθύμισε υποθέσεις στις οποίες η υπεράσπιση που έχει προσφέρει με τη δικηγορική της ιδιότητα, και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχα αιτήματα.

Μετά την ομιλία της κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας θα ανακοινωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

