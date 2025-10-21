Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

«Μην με ρωτάτε για τον κ. Τσίπρα, διότι θα αποχωρήσω», ήταν η απάντηση που έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στους «Αταίριαστους» και ξέσπασε σε γέλια.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στα ερωτήματα για το αν θα διαβάσει την «Ιθάκη», το βιβλίο δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και τι απαντά στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, είπε: «Μην με ρωτάτε για τον κ. Τσίπρα, διότι θα αποχωρήσω». Οι «Αταίριαστοι» τότε απάντησαν: «Αποχωρήστε», συνεχίζοντας το χιούμορ του.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συμπλήρωσε ακόμη - ως μπηχτή και στην αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη «Καλημέρα»: «Διότι εδώ έχετε παράδοση στον σταθμό, να την σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος για τον κ. Τσίπρα, αποχωρεί ο συνεντευξιαζόμενος». Οι «Αταίριαστοι» τότε Γιάννης Ντζούνος και Χρήστος Κούτρας απάντησαν: «Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου το έκανε».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη συνέχεια είπε: «Δικαίωμά του να κατέβει. Τον καταψήφισαν οι Έλληνες. Δεν διαλέγουμε τους αντιπάλους μας. Βασικός μας αντίπαλος είναι η ακρίβεια».

