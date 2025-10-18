Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο»

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε τη σημερινή της αποχώρηση (18/10) κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «σήμερα στον ΣΚΑΪ θέλησαν μέσω της παρουσίας μου να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο», σημειώνοντας ακόμη πως «η δική μου ύπαρξη δεν γίνεται για τις συνεντεύξεις, αλλά για τον κόσμο».

«Δεν επέλεξα τη δημόσια δράση ούτε για να βολευτώ, ούτε για να αποκτήσω οφέλη. Ούτε για να παίξω τα παιχνίδια τους. Την επέλεξα ως καθήκον», έγραψε ακόμη στα κοινωνικά δίκτυα.

Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

Με τον σχολιασμό της αποχώρησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, το πρωί του Σαββάτου (18/10), ξεκίνησαν την εκπομπή τους ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Οι δύο «Δεκατιανοί» πήραν θέση για το περιστατικό με πρωταγωνίστρια την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας», χαρακτηρίζοντας την «προσβλητική» τόσο προς τον σταθμό όσο και προς το κοινό που την παρακολουθούσε.

«Προσβάλλεις τον σταθμό, προσβάλλεις τον παρουσιαστή και προσβάλλεις το κοινό», σημείωσε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με τον Γιάννη Πιτταρά να απαντά «έχουμε ευθύνη για τις ερωτήσεις, όχι για τις απαντήσεις. Είναι δικαίωμα του συνεντευξιαζόμενου να απαντήσει ή να μην απαντήσει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μπορεί να έχεις κόντρα με κάποιον, απαντάς και τέλος».

«Κατάφερε να παίζει αυτό το βίντεο όλο το Σαββατοκύριακο, μπορεί να το ήθελε κιόλας», συμπλήρωσε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, δίνοντας στη συνέχεια πάσα να παίξει το βίντεο.

Μαυραγάνη για αποχώρηση Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε», ήταν η πρώτη αντίδραση της παρουσιάστριας της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα», Φαίης Μαυραγάνη μετά την αποχώρηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, on air.

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε», ανέφερε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα.

Μάλιστα, η Φαίη Μαυραγάνη σημείωσε στο τέλος: «Η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».

