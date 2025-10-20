Γεωργιάδης: Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα εθνικό σύμβολο όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης

Τι απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα συνθήματα που έχουν γραφτεί στον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη 

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης 

Eurokinissi
Στη θεσμική θωράκιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη προχωρά η κυβέρνηση, αναθέτοντας την προστασία και τη συντήρησή του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα μέτρα τάξης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η σχετική τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του υπουργείου Υποδομών.

Η απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ελήφθη μετά τα πρόσφατα περιστατικά στο Σύνταγμα, όπως η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και οι σκηνές μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και η χθεσινοβραδινή δράση των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα αύριο θα υποστηρίξει ο ίδιος με ομιλία του τους λόγους που τον έκαναν να λάβει την παραπάνω, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για «διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας».

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα αλλά και την στάση που έχει μέχρι τώρα κρατήσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τον κ. Τσίπρα που κάνει κόμμα, θα κάνει και αυτά και πολλά χειρότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ απευθύνομαι στους πολίτες. Επαναλαμβάνω, θέλετε να συμφωνήσουμε συλλογικά ότι καταργούμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αυτό το μετατρέπουμε σε ένα σημείο εκάστοτε διαμαρτυρίας; Αν θέλετε, αν αυτή είναι η απόφαση του ελληνικού λαού... Με συγχωρείτε, αφεντικό δεν είμαι εγώ εδώ, αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός θέλει αυτό να είναι διαμαρτυρία, να είναι διαμαρτυρία».

Όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει η κυβέρνηση, μετά κι από το χθεσινό βάψιμο της πλατείας με τα ονόματα των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, δήλωσε: «Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον».

«Δεν ξέρω κανένα κράτος που κάποια μερίδα ανθρώπων ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο, για να παραμείνει το μνημείο αυτό που είναι πρέπει να το σεβόμαστε. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθους έχουν όλα τα κράτη. Υπάρχει μια ανθρώπινη κοινωνία που δεν πενθεί για κάτι; Έχετε δει πουθενά ένα μνημείο που είναι για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι;», διερωτήθηκε ο υπουργός.

«Το μνημείο είναι κάτι που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να είναι σύμβολο έθνους ή ένα χώρος που ο καθένας που νιώθει ότι έχει ένα αίτημα, ένα δίκιο ή διαμαρτυρία θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, την πίκρα του το πένθος του;» αναρωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

«Εάν δεχθούμε ότι μπορεί ο καθένας να γράφει τα αιτήματά του ή τα ονόματά του μπορεί αύριο να πάνε οι συνταξιούχοι και μεθαύριο οι οικοδόμοι», πρόσθεσε.

Ενώ πρόσθεσε ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, έχει μία ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Εάν αύριο όποιος έχει μια διαμαρτυρία πηγαίνει να γράφει εκεί, έχει τελειώσει ως μνημείο, δεν θα το έχουμε πια. Το μνημείο για να παραμένει αυτό που είναι πρέπει να σεβαστούμε όλοι την ιερότητα και τον συμβολισμό του».

