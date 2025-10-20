Εβδομάδα «Αγνώστου Στρατιώτη»: Στη Βουλή την Τρίτη η τροπολογία που θα μονοπωλήσει την επικαιρότητα

Τι θα προβλέπει η τροπολογία, ποιο θα είναι το νέο φυσικό όριο του μνημείου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εβδομάδα «Αγνώστου Στρατιώτη»: Στη Βουλή την Τρίτη η τροπολογία που θα μονοπωλήσει την επικαιρότητα
Σε κεντρικό πολιτικό θέμα, με ιδεολογικές μάλιστα προεκτάσεις, έχει αναχθεί η τροπολογία την οποία προανήγγειλε πριν μια εβδομάδα ο πρωθυπουργός για τη φύλαξη και συντήρηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, και η οποία έχει προκαλέσει μπαράζ πολιτικών αντιδράσεων.

Η τροπολογία θα κατατεθεί και πιθανότατα θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο, Τρίτη, και μάλιστα την υποστήριξή της στο κοινοβούλιο θα αναλάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και όχι ο υπ. Άμυνας Νίκος Δένδιας, εντός της αρμοδιότητας του οποίο περιέρχεται ο χώρος του μνημείου.

Οι ακριβείς προβλέψεις της τροπολογίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όμως εκτιμάται ότι θα ορίζει ρητά τα τετραγωνικά τα οποία θα θεωρούνται μέρος του μνημείου, και στα οποία θα απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο χώρος που θα ορίζεται θα αφορά «όλον τον χώρο μπροστά από το μνημείο εκτός από το πεζοδρόμιο. Παράλληλα, σε σχέση με τα ονόματα που ήδη έχουν γραφτεί μπροστά από τη Βουλή, διευκρίνισε ότι δε θα σβηστούν, αλλά θα παραμείνουν στη θέση τους «μέχρι να ξεθωριάσουν φυσικά, λόγω των καιρικών συνθηκών». Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ποινές για τους παραβάτες, η τροπολογία αναμένεται να προβλέπει φυλάκιση έως και δύο έτη για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον ευρύτερο χώρο που θα ορίζεται ως μέρος του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν ότι ο λόγος για τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακινεί το συγκεκριμένο θέμα είναι αφενός ο αποπροσανατολισμός από θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές αποζημιώσεις, αλλά και για να αποφύγει νέες διαμαρτυρίες όπως εκείνη του Πάνου Ρούτσι, η οποία είχε προκαλέσει επικοινωνιακά πλήγματα στην εικόνα της κυβέρνησης, ενώ είχε οδηγήσει και σε εσωκομματικές διαφοροποιήσεις.

Η πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η πρωτοβουλία είναι άσχετη από τη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι, ωστόσο η αρχική ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνέδεε τα δύο ζητήματα, ξεκινώντας με αφετηρία τη διαμαρτυρία του κ. Ρούτσι, η οποία όπως είπε, αναστάτωσε το κέντρο της Αθήνας, και καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «γι' αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση αυτού του τοπόσημου της Αθήνας».

Σε κάθε περίπτωση, η Τρίτη είναι ημερομηνία ορόσημο για τον χώρο της πλατείας Συντάγματος και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αφού όπως είπε ο κ. Μαρινάκης «από τη στιγμή της ψήφισης και μετά ούτε νέα σπρέι θα επιτρέπονται ούτε νέα πανό θα επιτρέπονται είτε αυτά είναι για το "ναι" όπως έλεγαν ειρωνικά για το δημοψήφισμα είτε είναι για το "όχι" είτε για το… "ίσως"».

Αυτή η αναφορά για τη «στιγμή της ψήφισης», σε συνδυασμό με τις προθέσεις που έχουν εκφράσει συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να πάνε και να ξαναγράψουν τα ονόματα των νεκρών στον χώρο μπροστά από τη Βουλή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα εκρηκτικό κλίμα στην πλατεία Συντάγματος το βράδυ της Τρίτης.

Πληροφορίες μάλιστα θέλουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσανατολίζονται στην επιλογή της αποχώρησης από την Ολομέλεια έτσι ώστε να μην ψηφίσουν επί της συγκεκριμένης τροπολογίας.

