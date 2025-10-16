Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Καμία αλλοίωση μετά την τροπολογία, ούτε ονόματα, ούτε πανό

«Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα μείνουν μέχρι να δώσει τη λύση ο χρόνος, γιατί δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι της πόλωσης», δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Καμία αλλοίωση μετά την τροπολογία, ούτε ονόματα, ούτε πανό

Λουλούδια και άλλα αντικείμενα, που αφήνει ο κόσμος στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα

Eurokinissi
Σε νέα διευκρίνιση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το χώρο μπροστά στο Κοινοβούλιο προέβη σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε νέα παρέμβασή του ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο. Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό».

«Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα μείνουν μέχρι να δώσει τη λύση ο χρόνος, γιατί δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι της πόλωσης. Όμως, δεν θα επιτραπεί καμία αναγραφή νέων ονομάτων, ούτε η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου», δήλωσε, μεταξύ άλλων, μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97.8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά όσα τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:

Είπα κάτι και το επαναλαμβάνω ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία. Όμως, το λέω για να είμαι σαφής από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη. Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων.

Δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο, το οποίο δεν ανήκει ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε στην κυβέρνηση. Να το κάνω σαφές. Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο.

Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια «επιθετική» ενέργεια. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουν κάποιοι να παίξουν, της πόλωσης και του διχασμού από την αντιπολίτευση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αξία να πάει κάποιος να κάνει μία κίνηση για κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο με σπρέι και θα μείνει όσο μείνει. Η μνήμη των νεκρών στα Τέμπη θα είναι για πάντοτε αναλλοίωτη. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη δεν θα έρθει με κανένα σπρέι.

Η δικαιοσύνη στα Τέμπη θα έρθει στο δικαστήριο, με την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν πραγματικά ευθύνη και θα αποδοθεί μόνο από τους δικαστές και όχι από αυτόκλητους δικαστές τους οποίους παριστάνει ένα μέρος του πολιτικού συστήματος. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο γεγονός, με καμία διαδήλωση, με κανένα τραγικό δυστύχημα, με τίποτα. Είναι ένα ένας ιερός χώρος αφιερωμένος στους ήρωες του έθνους. Άρα δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε σπρέι, ούτε ονόματα από εκείνο το σημείο και μετά που θα ψηφιστεί η τροπολογία.

