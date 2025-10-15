Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας

Με δεδομένη την σφοδρή πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, πηγές του Μαξίμου διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κίνηση για να σβηστούν τα ονόματα.

«Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση, μια ενέργεια, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες «αλληλέγγυοι» οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά, δεν θα επιτραπεί στο χώρο του ιερού αυτού σημείου να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Προστασία του μνημείου χωρίς εκπτώσεις

Επιμένουν όμως ότι η προστασία του μνημείου είναι κάτι στο οποίο η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις.

«Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο.

Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η τροπολογία και μετά, τελειώνει οτιδήποτε διαφορετικό στον Άγνωστο Στρατιώτη, διαφορετικό από τον αυτονόητο σεβασμό στους ήρωές μας», αναφέρουν οι ίδιες πηγες.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς Eurokinissi

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Όμως όπως λένε θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα: «Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;».

