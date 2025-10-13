Τα Μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη ανά τον κόσμο – Σύμβολα ενότητας και ιστορικής μνήμης

Τα Μνημεία του Άγνωστου Στρατιώτη υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου και είναι αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που θυσιάστηκαν στη μάχη χωρίς να αναγνωριστούν

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τα Μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη ανά τον κόσμο – Σύμβολα ενότητας και ιστορικής μνήμης
EUROKINISSI.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε όλες τις χώρες του κόσμου, τα Μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελούν ιερούς τόπους εθνικής μνήμης, όπου ο σεβασμός και η σιωπή αντικαθιστούν κάθε μορφή πολιτικής έκφρασης.

Πρόκειται για χώρους αφιερωμένους στους ανώνυμους ήρωες που έπεσαν για την πατρίδα, ανεξαρτήτως παράταξης, ιδεολογίας ή εποχής, όπως γράφει σε ανάλυση ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση, καθώς είναι από τις λίγες Δημοκρατίες που επιτρέπουν διαδηλώσεις σχεδόν δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων.

Δείγμα δημοκρατικής ανεκτικότητας, αλλά και πρόκληση για την πολιτική ωριμότητα του δημόσιου βίου. «Δεν θα λάβουμε θέση στην τρέχουσα πολιτική συζήτηση, καθώς δεν είμαστε ούτε “ειδικοί” αλλά και ούτε μάς είναι γνωστό εν συνόλω το νομικό πλαίσιο που διέπει το ζήτημα», γράφει ο κ. Κολυδάς.

«Θα περιοριστούμε, λοιπόν, σε μία ουδέτερη και ενημερωτική αναφορά στα Μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη σε ορισμένες χώρες του κόσμου. Μνημεία που, πέρα από τις όποιες εθνικές ιδιαιτερότητες, έχουν έναν κοινό σκοπό: Να τιμούν σιωπιλά εκείνους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους, παραμένοντας σύμβολα ενότητας, σεβασμού και ιστορικής μνήμης», προσθέτει.

Γαλλία: Η αιώνια φλόγα της μνήμης κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου

Κάτω από την επιβλητική Αψίδα του Θριάμβου, στην «καρδιά» του Παρισιού, βρίσκεται ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη, αφιερωμένος στα εκατομμύρια των Γάλλων που σκοτώθηκαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αιώνια φλόγα, που ανάβει από το 1923 και αναζωπυρώνεται καθημερινά, υπενθυμίζει τη διαρκή τιμή και μνήμη που αποδίδει το γαλλικό έθνος στους ανώνυμους ήρωες.

https://www.instagram.com/p/DJkBNAPswjs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Cenotaph του Λονδίνου: Σιωπή αντί συνθημάτων

Ο Κενόταφος του Whitehall στο Λονδίνο δεν περιέχει λείψανα, αλλά λειτουργεί ως το κύριο μνημείο των πεσόντων Βρετανών στρατιωτών όλων των πολέμων. Καθιερώθηκε το 1920 και κάθε χρόνο φιλοξενεί την εθνική τελετή της Remembrance Day, με δύο λεπτά σιγής και καταθέσεις στεφάνων από τη βασιλική οικογένεια και την πολιτική ηγεσία.

https://www.instagram.com/p/DNXdK7LMBt1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ιταλία: Ο Βωμός της Πατρίδας – Φύλακες της ιστορίας

Στο επιβλητικό μνημείο Βιτοριάνο της Ρώμης βρίσκεται ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη της Ιταλίας, που τοποθετήθηκε εκεί το 1921. Ο «Βωμός της Πατρίδας», όπως ονομάζεται, είναι αφιερωμένος στη μνήμη όλων όσοι έπεσαν για την ιταλική ελευθερία και ενότητα και αποτελεί κεντρικό σημείο των εθνικών εορτών.

https://www.instagram.com/p/CRwZcgolDuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ηνωμένες Πολιτείες: Το Άρλινγκτον και ο νόμος της σιωπής

Στο εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη τιμά τους Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε μάχες και των οποίων τα σώματα δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ. Από το 1921 φρουρείται αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, από επίλεκτους φρουρούς της εθνικής Φρουράς και αποτελεί ιερό τόπο εθνικής μνήμης και σεβασμού. Οι τελετές διεξάγονται σε απόλυτη σιωπή. Οι επισκέπτες οφείλουν να σταθούν ακίνητοι και σιωπηλοί. Οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας ή πολιτικής έκφρασης απαγορεύεται με βάση τον ομοσπονδιακό νόμο 38 (κεφάλαιο 2413), με ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες.

https://www.instagram.com/p/DOv6jSUAQM2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ρωσία: Το Κρεμλίνο και η σιωπή των ηρώων

Δίπλα στα τείχη του Κρεμλίνου, στους Κήπους του Αλεξάνδρου, βρίσκεται ο ρωσικός Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη, αφιερωμένος στους Σοβιετικούς που σκοτώθηκαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μνημείο εγκαινιάστηκε το 1967 και φέρει την επιγραφή: «Το όνομά σου είναι άγνωστο, το κατόρθωμά σου αθάνατο», συνοδευόμενο από αιώνια φλόγα και τιμητική φρουρά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε αγώνα ποδοσφαίρου

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων στον IDF

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέειμητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου στη Θεσσαλονίκη

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας πετούσε πέτρες στα παράθυρα της πρώην του - Η ΕΛΑΣ του πέρασε χειροπέδες

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το θέατρο, η τηλεόραση και το Twitter αποχαιρετούν μια σπουδαία ηθοποιό - «Αντίο θεία μπεμπέκα»

19:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς και τα πρόστιμα σε δύο σούπερ μάρκετ

19:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Την Πέμπτη η δίκη του 27χρονου που κατηγορείται για χρήση ναρκωτικών δίπλα στο μωρό του

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσαν οι υπογραφές στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ» - Live εικόνα

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι ενώπιον του Μακρόν: Φαίνεσαι καλή! Αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στην Αίγυπτο

19:10ΜΠΑΣΚΕΤ

‘Έγραψαν ιστορία οι Αντετοκούνμπο: Ο Άλεξ στους Μπακς! Για πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έγινε γνωστό πότε θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί και σε ποια φυλακή

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Ανεπαρκές το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα – Τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη;»

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στην Αρκαδία: Διαρρήκτες έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Έρευνες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τα Μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη ανά τον κόσμο – Σύμβολα ενότητας και ιστορικής μνήμης

18:52LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Πότε τελειώνει η σειρά του ALPHA

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο;

18:48LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: «Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσαν οι υπογραφές στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ» - Live εικόνα

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στην Αρκαδία: Διαρρήκτες έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Έρευνες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο με τον δολοφόνο και τον συνεργό του πάνω στο σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό – Οι σφαίρες «δείχνουν» επαγγελματικό χτύπημα

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στην Αίγυπτο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέειμητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το θέατρο, η τηλεόραση και το Twitter αποχαιρετούν μια σπουδαία ηθοποιό - «Αντίο θεία μπεμπέκα»

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα απελευθέρωσης για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους - Απέλαση αντί για επανένωση για τουλάχιστον 154 πρώην φυλακισμένους - Εικόνες,βίντεο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι ενώπιον του Μακρόν: Φαίνεσαι καλή! Αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ