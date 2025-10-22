Παρέμβαση Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε πως απαγορεύτηκε η είσοδος σε συγγενείς θυμάτων

Σε παρέμβασή της στη συζήτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, το μεσημέρι της Τετάρτης, κατήγγειλε ότι η φρουρά της Βουλής απαγορεύει σε συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και σε μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» να εισέλθουν στη Βουλή προκειμένου να παρακολουθήσουν από τα θεωρεία την κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν από τους πολίτες να βγάλουν τις κονκάρδες που φορούσαν και ανέφεραν τη λέξη «Δικαιοσύνη» και έφεραν τον αριθμό 57 με την ίδια να αναρωτιέται αν «απαγορεύεται η λέξη Δικαιοσύνη;».

Μάλιστα είπε ότι ένα από τα άτομα φορούσε μπλούζα που απεικόνιζε φωτογραφίες θυμάτων των Τεμπών, δέχτηκε την προτροπή να κλείσει το φερμουάρ της ζακέτας του ώστε να του επιτραπεί η είσοδος. Ζητήθηκε επίσης στους πολίτες να παραδώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς σε κάποια τσάντα βρέθηκε πανό.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «πρακτική απώθησης της Δημοκρατίας εντός της Βουλής» και ζήτησε από το προεδρείο το θέμα να έχει λυθεί μέχρι να ανεβεί η ίδια στο βήμα για την ομιλία της και στα θεωρεία να βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων.