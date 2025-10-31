Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα»

Θέση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε και ο Θάνος Πλεύρης. «Δυστυχώς πολλές φορές αρέσκεται σε μία ένταση και τροφοδοτείται από αυτή. Ακόμη και αν δεν υπάρχει αντικείμενο διαφωνίας, για μένα η αίσθηση που έχω εισπράξει, και νομίζω μπορεί κι ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να σας πει το ίδιο πράγμα, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμη κι αν αύριο το πρωί μιλούσαμε για την αναπαραγωγή της πέστροφας να έβρισκε ένα αντικείμενο προκειμένου να κλιμακώσει σε επίπεδο κόντρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στο Action24.

«Πολλές φορές η τοξικότητα στη Βουλή θυμίζει περιόδους μνημονίων. Πολλές φορές αδικούμε το επιχείρημα και αδικούμε και μία συζήτηση που γίνεται. Μπαίνουμε όλοι σε μια δοκιμασία να σκεφτούμε τι μπορεί να παίξει ως ατάκα. Παρασυρόμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου πρώτο, σε μία λογική στο τι μπορεί να παίξει ως ατάκα», εξήγησε ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας πως αρκετές φορές ήρθε σε αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και συγκεκριμένα όταν ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Αναφερόμενος στον «κόφτη» που μπήκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σημείωσε ότι είναι «απαραίτητος» γιατί οι συζητήσεις στη Βουλή κινδυνεύουν να γίνουν «αδιάφορες με παράλληλους μονολόγους». Ειδικά για την Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «μιλάει τριπλάσιο χρόνο». Πρόσθεσε ότι παρατηρείται «εκμετάλλευση χρόνου» από πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κομμάτων, με αποτέλεσμα ο πρώτος βουλευτής να μιλάει στις 9 και στις 10 η ώρα το βράδυ.