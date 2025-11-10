Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

Την πολιτική επικαιρότητα σχολίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος ιδίως στα σενάρια περί ίδρυσης νέων κομμάτων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και αρχικά ερωτήθηκε για τη συνέντευξη Σαμαρά.

«Δεν σχολιάζω τον κ.Σαμαρά. Καθένας πολίτης μπορεί να κάνει κόμμα. Η δημοκρατία είναι συμμετοχικό πολίτευμα και στο τέλος όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο ελληνικός λαός», είπε ο κ. Γεωργιάδης ενώ ερωτηθείς αν πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή τόνισε:

Το ταγκό χρειάζεται δύο. Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει. Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του τόπου υπερβαίνει πρόσωπα και υπερβαίνει ρόλους, είναι η παράταξη που κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρα στον δυτικό προσανατολισμό εδώ και 60 χρόνια τα υπόλοιπα είναι τελείως δευτερεύοντα.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι είναι η σημερινή ΝΔ ένα γαλάζιο σημιτικό ΠΑΣΟΚ απάντησε:

Αν σχολιάσω αυτό θα είναι σαν να σχολιάζω τον κ. Σαμαρά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Σαμαράς και σωστά, φεύγοντας από πρωθυπουργός της Ελλάδας πρόλαβε και διόρισε τον κ. Στουρνάρα διοικητή της τραπέζης της Ελλάδας τον οποίο είχε προηγουμένως διορίσει υπουργό των οικονομικών του, παραμένει διοικητή Τραπέζης Ελλάδος μέχρι σήμερα, κράτησε την Ελλάδα από τη θέση αυτή στο ευρώ την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Στουρνάρας υπήρξε κατά το παρελθόν της ζωής του βασικό στέλεχός των κυβερνήσεων του Κ. Σημίτη.

«Ο κ. Σαμαράς είναι ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα που έχω στην προσωπική μου ζωή, δεν σχολιάζω ποτέ όσα λέει. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα στην πολιτική μπορεί να πει ότι εκείνος νομίζει και όλους μας μας κρίνει στο τέλος ο ελληνικός λαός», επισήμανε επιπλέον ο υπουργός Υγείας.

Περί Δεξιάς

Ερωτηθείς ας εκτιμά ότι η ΝΔ έχει «στρίψει» πολύ προς το Κέντρο ο κ. Γεωργιάδης ήταν σαφής:

Εγώ ως Δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως Δεξιά. Στο μεταναστευτικό έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την ΕΕ… Είναι αρκούντος Δεξιά διότι κατάφερε να ενισχύσει την εθνική άμυνα της χώρας, να ανεβάσει τη γεωπολιτική της αξία, να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να ενισχύσει τον άξονα Ελλάδα -Ισραήλ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ Δεξιά στα δικά μου γούστα. Ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι το πρώτο μου γούστο, δεν είναι αυτό που θα επέλεγα εγώ ως πρώτο όμως πάρα πολλές δεξιές κυβερνήσεις στην ΕΕ και στη Δύση τον έχουν νομοθετήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως προς την πολιτική της γραμμή ναι, είναι αρκετά Δεξιά, προφανώς δεν είναι εντελώς Δεξιά έχει και πολλές κεντρώες πινελιές αλλά στα μείζονα που είναι η εθνική άμυνα, που είναι τα κλειστά σύνορα, που είναι η εξωτερική πολιτική είναι απολύτως Δεξιά.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε:

Η δική μου πολιτική ανάλυση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τη Δύση είναι ότι ο άξονας Δεξιάς -Αριστεράς έχει μετακινηθεί. Σήμερα όλα τα κόμματα ακόμα και τα πιο αριστερά είναι δεξιότερα απ’ ότι ήταν πριν από 20 χρόνια. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεξιότερος του ΣΥΡΙΖΑ του πριν το ’15. Το μόνο κόμμα που έχει πάει αριστερότερα είναι το ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείς αν θα ήταν πρόβλημα για τη ΝΔ η ύπαρξη ενός ακόμα δεξιού κόμματος Σαμαρά ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε:

Αν με ρωτάτε αν θα επιθυμούσα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, όχι δεν θα το επιθυμούσα, θα προτιμούσα να μην το κάνει. Αν με ρωτάτε έαν το κάνει αν γίνουν και άλλα κόμματα αν η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές σας απαντώ ότι ναι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές.

Θα διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ;

Σε άλλο ερώτημα αν επιθυμεί να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της ΝΔ ο κ. Γεωργιάδης απάντησε:

Το ερώτημα δεν έχει σημασία σήμερα διότι το να σας προβλέψω ποιες θα είναι οι επιθυμίες μου και οι δυνατότητές μου μετά από τα αρκετά χρόνια μπροστά που έχει ο Μητσοτάκης δεν το ξέρω. Τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε ένα μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυρ. Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία, αυτό με ενδιαφέρει γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι καλό για την Ελλάδα.

Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ;

Ο κ. Γεωργιάδης ερωτήθηκε επίσης αν πιστεύει ότι θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη -Τραμπ και απάντησε:

Δεν το ξέρω προφανώς θα γίνει και αυτό αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ, το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ. Και τους ενισχύουμε.

Για Εξάρχου και Άκτωρα

Σε άλλο σημείο σχολίασε και τις συνεργασίες με τους Αμερικάνους:

Είναι μεγάλη επιτυχία για τον ΑΚΤΩΡΑ αυτό που έγινε, μεγάλη επιτυχία για τον κ.Εξάρχου προσωπικά, για τον ΑΚΤΩΡΑ ότι βρέθηκε με τη ΔΕΠΑ να γίνουν υποδοχείς του αμερικανικό LNG αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα. Το να γίνει η Ελλάδα η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην ΕΕ σημαίνει μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Η γεωπολιτική αναβάθμιση θα φέρει περισσότερη εθνική ασφάλεια, θα φέρει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι πολλαπλά τα οφέλη. Θα φέρει μεγαλύτερο σεβασμό από τους συμμάχους μας γιατί οι υπόλοιποι σύμμαχοι όταν βλέπουν να σε επιλέγει η Αμερική σε υπολογίζουν περισσότερο. Δηλαδή το να συζητάμε σοβαρά αν η Ελλάδα σήμερα είναι απομονωμένη είναι λίγο εκτός πραγματικότητας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης για Καρυστιανού - Κωνσταντοπούλου

Ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του σχετικά με την Μαρία Καρυστιανού και την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Είχα αναφέρει σε μια παλιότερη εκπομπή σε εσάς ότι η κυρία Καρυστιανού αν κάνει ποτέ κόμμα τότε θα την αντιμετωπίσω ως πολιτικό αντίπαλο μέχρι τότε για μένα είναι μια από τις μητέρες που έχουν θύματα στα Τέμπη, και μου είχε απαντήσει ακριβώς για αυτά που είπα στη δικιά σας εκπομπή και μου είχε ζητήσει να την αντιμετωπίζω ως πολιτική μου αντίπαλο και εγώ είχα αρνηθεί και είπα ότι δεν θα το κάνω παρά μόνο αν κατέβει στον πολιτικό στίβο.

Τι απεδείχθη τις τελευταίες μέρες ότι η κυρία Καρυστιανού το σκέφτηκε να κάνει κόμμα, βρέθηκε με τον κ. Καραχάλιο μέσω του κ. Νικολόπουλου και της κα Γρατζία τελικά για διάφορους λόγους δεν ανακοίνωσε αυτό το κόμμα και ως προσπάθεια για να την εμποδίσει να ανακοινώσει το κόμμα έβαλε η κυρία Κωνσταντοπούλου όποιον ήξερε να σταθεί εναντίον της. Άρα εδώ έχουμε μια πραγματική σύγκρουση Κωνσταντοπούλου -Καρυστιανού με πολύ έξυπνα χτυπήματα από πλευράς Κωνσταντοπούλου γιατί την Κωνσταντοπούλου για πολλά μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για χαζή δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένας. Είναι αρκετά έξυπνη και ικανή στην πολιτική για αυτό έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και στην πραγματικότητα έβαλε τρομερές τρικλοποδιές στην Καρυστιανού με αριστοτεχνικό τρόπο.

Η κα Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική σκηνή απ’ ότι φαίνεται.

Τι είπε για κόμμα Τσίπρα

Αναφορικά με το επικείμενο κόμμα Τσίπρα εκτίμησε τα εξής:

Ο κ. Τσίπρας θα το κάνει, δεν νομίζω ότι παραιτήθηκε από τη Βουλή για να μην κάνει κόμμα. Στο χώρο της Κεντροαριστεράς αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε απ’ όλα δεν είναι οι προθέσεις του κ.Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας είχε φιλοδοξίες δεν τις έκρυψε ποτέ άλλωστε δεν αποχώρησε και ποτέ στα αλήθεια. Αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε είναι η ευκολία με την οποία οι ίδιοι οι Συριζαίοι εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ένα αδειανό πουκάμισο. Εξαφανίζεται με δήλωση του προέδρου του ότι «πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα» και δεν βρέθηκε ένας να δώσει μια μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς ποιο κόμμα πιστεύει ότι θα έχει αντίπαλο η ΝΔ στις επόμενες εκλογές το κόμμα Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ είπε κλείνοντας:

Εάν ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος όλοι οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά θα αλλάξουν. Ο κ. Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 10%, θα κόψει και από το ΠΑΣΟΚ και από την κα Κωνσταντοπούλου. Πείτε ότι πάει το ΠΑΣΟΚ από το 13 στο 10% θα ξεκινήσουν στον ΠΑΣΟΚ ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος να χτυπάνε τον Ανδρουλάκη.

Θα ξαναμπεί το ΠΑΣΟΚ σε μια φάση πολύ μεγάλης εσωστρέφειας όπου θα ακούμε δηλώσεις ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό θα φέρει περαιτέρω φθορά. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν περαιτέρω κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς. Πρώτα απ’ όλα μόλις κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας θα αποκτήσει θανάσιμο εχθρό την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα. Τον Τσίπρα τον μισεί. Αυτά που θα λέει το στόμα της για τον Τσίπρα δεν θα τα έχει φανταστεί άνθρωπος.

