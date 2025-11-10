Βορίδης: Τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους - Τι είπε για Σαμαρά

«Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να σχολιάσει και να ανοίξει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό. Είναι σωστή στάση γιατί είναι πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργός», είπε σήμερα ο Μάκης Βορίδης σε μια πρώτη αντίδραση στα λεγόμενα του Αντώνη Σαμαρά κατά την πρόσφατη συνέντευξή του.

«Τις πολιτικές αποφάσεις του κ. Σαμαρά ούτε τις ξέρω ούτε μπορώ να τις σχολιάσω. Τα ζητήματα της πολιτικής που έθεσε είναι ζητήματα που έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εν πολλοίς έχουν απαντηθεί, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κάποιος με την κυβερνητική πολιτική», πρόσθεσε μιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Στη συνέχεια με αφορμή και τα σχόλια Σαμαρά για την ιδεολογική ταυτότητα της κυβερνώσας παράταξης απάντησε: «Ταυτότητα: Ποιοι είμαστε. Η ΝΔ έχει σταθερή αναφορά σε συγκεκριμένα ιδεολογικά κείμενα που δεν μεταβάλλονται»

«Παλιότερα η συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ ήταν ότι το παιχνίδι παίζεται στο κέντρο και πώς θα μετακινηθείς. Μπετοναρισμένη άποψη για το πώς θα διεκδικήσει τους κεντρώους ψηφοφόρους. Τώρα είναι πιο σύνθετο. Πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους. Για παράδειγμα η ‘Ελληνική Λύση’ δεν προσδιορίζονται ως δεξιά. Λέει πως είναι με την πατρίδα. Όμως σίγουρα αυτά είναι κόμματα στην πολιτική σημειολογία που αριστερά δεν τα βάζεις…», επισήμανε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε: «Η ΝΔ πρέπει να απευθυνθεί σε ακροατήρια με ευρύτερη ευαισθησία»

«Μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Έχει κερδίσει σειρά εκλογών. Ακόμη και δημοσκοπικά τέτοια ηγεμονία πολιτική δεν έχει υπάρξει μεταπολιτευτικά», είπε επιπλέον.

Εστίασε στη «συνθετική διεργασία που γίνεται στη βάση» και ανέφερε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση επισημαίνοντας: «Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να συγκεφαλαιώνουμε όσα έχουμε κάνει και να εξηγούμε τι έχουμε να κάνουμε μπροστά μας»

Σε άλλο ερώτημα περί πιθανής αλλαγής προέδρου στη Νέα Δημοκρατία τόνισε: «Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει ο πρόεδρος της ΝΔ προβλέπεται στο καταστατικό, δεν γίνεται εν κινήσει»

Τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι δεν είναι πολιτικό σκάνδαλο, και επανέλαβε τις θέσεις του για την δική του εμπλοκή ή μη.