Αλέξης Τσίπρας και οι μηχανές στο «φουλ» - Η νέα ανάρτηση για το βιβλίο του
Οι προετοιμασίες έκδοσης του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού
Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για την παρουσίαση του νέου βιβλίου με τίτλο «Ιθάκη», το οποίοι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου, ενώ η παρουσίασή του θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς.
Μέχρι τότε ο πρώην πρωθυπουργός δίνει μία γεύση για τις διαδικασίες έκδοσης που προηγούνται, καθώς σε νέα ανάρτησή του, στο προφίλ του στο facebook, ανέβασε ένα βίντεο από τον χώρο όπου εκτυπώνεται το νέο βιβλίο του.
«Οι μηχανές δουλεύουν στο "φουλ". Η "Ιθάκη" εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία.
Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς» γράφει στην ανάρτησή του.
