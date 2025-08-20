Πλεύρης: Όποιος δεν σέβεται την απόφαση αναστολής εξέτασης ασύλου θα υποστεί τις συνέπειες

Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Πλεύρης, δεν θα ανεχόταν να παρακολουθεί καραβιές σε ρόλο παρατηρητή

Newsbomb

Πλεύρης: Όποιος δεν σέβεται την απόφαση αναστολής εξέτασης ασύλου θα υποστεί τις συνέπειες
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι ροές τον Ιούλιο δεν ξεπέρασαν τα 913 άτομα και τον Αύγουστο, μήνας αιχμής μπήκαν κάτω από 400, δηλαδή εισήλθαν 1.300 σε 45 ημέρες. Αν ακολουθούσαμε όσα υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, θα μιλούσαμε για 6.000 – 7.000 αφίξεις την ημέρα», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πριν από την απόφαση αναστολής έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Κανείς δεν λέει ότι με μία τροπολογία θα εκμηδενιστούν οι ροές αλλά η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα και όσοι πίστευαν ότι θα νομιμοποιηθούν, ενώ μπήκαν παράνομα και αγνόησαν τον ελληνικό νόμο θα υποστούν τις κυρώσεις, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρέπει, τόνισε, να αυξηθούν οι οικειοθελείς επιστροφές καθώς καταργείται το πλαίσιο των 7 ετών, προβλέπεται ποινή από 2 -5 χρόνια και η μόνη δυνατότητα είναι ο παράνομος μετανάστης να συνεργάζεται για την επιστροφή του, είπε ο κ. Πλεύρης.

Αν κάποιος δεν σέβεται τις ιδέες και τις αξίες μας δεν έχει θέση στην πατρίδα μας, επισημαίνει αναφέρει ότι πρόκειται για «έκτακτο μέτρο, το οποίο πρέπει να το σεβαστούν όλοι στη Λιβύη όπου πλέον δεν κινδυνεύει κανένας».

Όποιος δεν σέβεται την απόφαση της αναστολής εξέτασης ασύλου για τους επόμενους τρεις μήνες θα υποστεί τις συνέπειες, ανέφερε ο κ. Πλεύρης, ερωτηθείς και σχετικά με τους οκτώ Σουδανούς που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και έχουν προσφύγει σε δικαστήριο για δικαίωμα σε άσυλο, αλλά και για το πάγωμα της αίτησης ασύλου για τον 23χρονο Αφγανό, ο οποίος έβριζε τους εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Πλεύρης, δεν θα ανεχόταν να παρακολουθεί καραβιές σε ρόλο παρατηρητή.

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», τόνισε. «Μού κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος», τόνισ ο Θάνος Πλεύρης, συμπληρώνοντας:

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ. Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν. Προφανώς θα τους ακούσω σε θέματα συνδικαλιστικά, αλλά είναι αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ στις κυβερνητικές αποφάσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΚΟΣΜΟΣ

Σεργκέι Λαβρόφ: Απάντησε για το φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» - Βίντεο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του δικύκλου

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με αγριογούρουνο στην οδό Στυλίδος - Φωτογραφίες

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα της Κρήτης: Η απαγωγή που κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο - Βίντεο

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Μια κλωτσιά στα στερεότυπα: Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων

10:21LIFESTYLE

Στη Μύκονο για διακοπές η Ζόε Σαλντάνα, βραβευμένη με 'Όσκαρ για το «Emilia Perez»

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία - «Οπλοστάσιο» στο σπίτι του ενός

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μύκονο: Φωτιά σε ιστιοφόρο κοντά στη Δήλο

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Στο τραπέζι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Με Παβαρότι και Έλβις τεστάρισε τα νέα ηχεία του Λευκού Οίκου - Βίντεο

09:59LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στη Βιέννη ο μουσικός διαγωνισμός

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πράσινο φως» στο σχέδιο κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Φύλλα πορείας σε 60.000 εφέδρους

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Όποιος δεν σέβεται την απόφαση αναστολής εξέτασης ασύλου θα υποστεί τις συνέπειες

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην αποστολή για Βρυξέλλες ο Ελίασον

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Το σχέδιο Τραμπ και το «παράθυρο» αεροπορικής υποστήριξης στην Ουκρανία

09:45WHAT THE FACT

Παράξενο αλλά αληθινό: Ποιοι ασυνήθιστοι κανόνες στη Γερμανία μπορούν να σας κοστίσουν

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι κρυφές κρατήσεις που μειώνουν τα εισοδήματα έως και 22%

09:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του δικύκλου

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10+1 επιδόματα για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι συνθήκες νοσηλείας και οι επόμενες νομικές κινήσεις - Πότε θα τον ξαναδούμε στην πίστα, η επιθυμία του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι τα drones των 500 δολαρίων από την Ουκρανία που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 40άρια βλέπει ο Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» - «Μπουρίνια τέλος»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι κρυφές κρατήσεις που μειώνουν τα εισοδήματα έως και 22%

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Στο κορμί της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φώναζαν «σώστε μας» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Το σχέδιο Τραμπ και το «παράθυρο» αεροπορικής υποστήριξης στην Ουκρανία

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα της Κρήτης: Η απαγωγή που κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο - Βίντεο

08:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος σε συναυλία - Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκληρή απάντηση κατά Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση Νετανιάχου στον Αυστραλό πρωθυπουργό

06:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν ξεψυχήσει - Τα σκοτεινά σημεία της δολοφονίας της

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Αδελφός» στην Τουρκία «φακελώνει» πολίτες: Αποκαλυπτικό έγγραφο - Στο μικροσκόπιο ταξίδια, εφαρμογές κινητών, λίστες επιβατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ