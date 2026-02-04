Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
Οι Γάλλοι επικράτησαν 80-70 στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώνοντας την πρώτη απ’ τις δύο… στροφές της «διαβολοβδομάδας» - Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία.
Η τελευταία αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, έφερε σημαντική έκπληξη. Η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Δύο μέρες πριν οι Ιταλοί παίξουν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, έδειξαν πως δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», η οποία αρχίζει την Πέμπτη (5/2). Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την ανεβασμένη Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
EUROLEAGUE 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου
- Ντουμπάι–Ολυμπιακός 108-98 παρ. (95-95 κ.α.)
- Παναθηναϊκός–Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
- Αναντολού Εφές–Βαλένθια 107-90
- Ζαλγκίρις Κάουνας–Μονακό 104-87
- Ερυθρός Αστέρας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
- Αρμάνι Μιλάνο–Μπασκόνια 109-89
- Μπαρτσελόνα–Φενερμπαχτσέ 78-82
- Μπάγερν Μονάχου–Παρί 81-75
- Μακάμπι Τελ Αβίβ–Παρτιζάν 95-93
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια –Βιλερμπάν 70-80
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Φενερμπαχτσέ 18-7
- Ολυμπιακός 16-9
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
- Βαλένθια 16-10
- Παναθηναϊκός AKTOR 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
- Μονακό 15-11
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Βίρτους Μπολόνια 12-14
- Ντουμπάι 12-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπάγερν Μονάχου 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- Παρί 8-17
- Παρτιζάν 8-18
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 7-19
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27η)
Πέμπτη 5/2
- 18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:00 Χάποελ Τ.Α. – Βαλένθια
- 21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό
- 21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 6/2
- 19:30 Αναντόλου Έφες – Ζαλγκίρις Κάουνας
- 21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τ.Α.
- 21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα