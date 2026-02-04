Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

Οι Γάλλοι επικράτησαν 80-70 στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώνοντας την πρώτη απ’ τις δύο… στροφές της «διαβολοβδομάδας» - Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία.

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
Η τελευταία αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, έφερε σημαντική έκπληξη. Η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Δύο μέρες πριν οι Ιταλοί παίξουν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, έδειξαν πως δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», η οποία αρχίζει την Πέμπτη (5/2). Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την ανεβασμένη Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

EUROLEAGUE 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

  • Ντουμπάι–Ολυμπιακός 108-98 παρ. (95-95 κ.α.)
  • Παναθηναϊκός–Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
  • Αναντολού Εφές–Βαλένθια 107-90
  • Ζαλγκίρις Κάουνας–Μονακό 104-87
  • Ερυθρός Αστέρας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
  • Αρμάνι Μιλάνο–Μπασκόνια 109-89
  • Μπαρτσελόνα–Φενερμπαχτσέ 78-82
  • Μπάγερν Μονάχου–Παρί 81-75
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ–Παρτιζάν 95-93

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου

  • Βίρτους Μπολόνια –Βιλερμπάν 70-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φενερμπαχτσέ 18-7
  2. Ολυμπιακός 16-9
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
  5. Βαλένθια 16-10
  6. Παναθηναϊκός AKTOR 16-10
  7. Ερυθρός Αστέρας 16-10
  8. Μπαρτσελόνα 16-10
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
  10. Μονακό 15-11
  11. Αρμάνι Μιλάνο 13-13
  12. Βίρτους Μπολόνια 12-14
  13. Ντουμπάι 12-14
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
  15. Μπάγερν Μονάχου 11-15
  16. Μπασκόνια 9-17
  17. Παρί 8-17
  18. Παρτιζάν 8-18
  19. Αναντολού Εφές 7-19
  20. Βιλερμπάν 7-19

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27η)

Πέμπτη 5/2

  • 18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης
  • 21:00 Χάποελ Τ.Α. – Βαλένθια
  • 21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό
  • 21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 6/2

  • 19:30 Αναντόλου Έφες – Ζαλγκίρις Κάουνας
  • 21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τ.Α.
  • 21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα
