Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

Η τελευταία αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, έφερε σημαντική έκπληξη. Η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Δύο μέρες πριν οι Ιταλοί παίξουν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, έδειξαν πως δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», η οποία αρχίζει την Πέμπτη (5/2). Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την ανεβασμένη Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

EUROLEAGUE 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι–Ολυμπιακός 108-98 παρ. (95-95 κ.α.)

Παναθηναϊκός–Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Αναντολού Εφές–Βαλένθια 107-90

Ζαλγκίρις Κάουνας–Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75

Αρμάνι Μιλάνο–Μπασκόνια 109-89

Μπαρτσελόνα–Φενερμπαχτσέ 78-82

Μπάγερν Μονάχου–Παρί 81-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ–Παρτιζάν 95-93

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια –Βιλερμπάν 70-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ 18-7 Ολυμπιακός 16-9 Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-10 Βαλένθια 16-10 Παναθηναϊκός AKTOR 16-10 Ερυθρός Αστέρας 16-10 Μπαρτσελόνα 16-10 Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11 Μονακό 15-11 Αρμάνι Μιλάνο 13-13 Βίρτους Μπολόνια 12-14 Ντουμπάι 12-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15 Μπάγερν Μονάχου 11-15 Μπασκόνια 9-17 Παρί 8-17 Παρτιζάν 8-18 Αναντολού Εφές 7-19 Βιλερμπάν 7-19

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27η)

Πέμπτη 5/2

18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Χάποελ Τ.Α. – Βαλένθια

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 6/2