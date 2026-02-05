ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο

Τον Ιανουάριο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στον Πειραιά, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα & Οver 1,5 γκολ» & «Οver 1,5 γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενης» σε 10 αγώνες από την Premiεr league, την Bundesliga, τη La Liga, τη Serie A και τη Ligue 1 και κέρδισε 9.442,39 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο BIPOT από το Kenilworth, ένας νικητής κέρδισε 4.251 ευρώ.

Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σε αριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουν αριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια (ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιομηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο.

Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.allwyn.gr