Καρλ Λάγκερφελντ: «Γατο-καυγάς» για 200 εκατ. ευρώ - Η Choupette κυρίαρχος της περιουσίας του

Άγνωστος διεκδικεί μερίδιο από την τεράστια περιουσία του σχεδιαστή 7 χρόνια μετά τον θάνατό του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Karl Lagerfeld παρευρίσκεται στο δείπνο της Chanel για τον εορτασμό της ταινίας «No. 5 - The Film» του Baz Luhrmann, στη Νέα Υόρκη. (2014)
AP/Ramon Espinosa
Ο διάσημος σχεδιαστής Καρλ Λάγκερφελντ, δεν είχε άμεση οικογένεια, παρά μόνο δύο αδερφές, με τις οποίες είχε αποξενωθεί δεκαετίες πριν και είχαν ήδη πεθάνει πριν από εκείνον, οπότε δεν τις συμπεριέλαβε ποτέ στη διαθήκη του.

Αντίθετα, άφησε την τεράστια περιουσία τους σε ανθρώπους με τους οποίους δεν είχε κανέναν δεσμό αίματος, αλλά μεγάλη κερδισμένη ήταν η αγαπημένη γάτα του, η Choupette.


choupette1.jpg

Ο Λάγκερφελντ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2019 σε ηλικία 85 ετών, είχε προβλέψει την πολυτελή διαβίωση του κατοικίδιου του, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ενός σημαντικού χρηματικού ποσού και ενός σπιτιού με κήπο υπό τη φροντίδα της πρώην οικονόμου του Françoise Caçote.

Ενώ ο υπερβολικός τρόπος ζωής της Choupette είναι απίθανο να διαταραχθεί, η υπόλοιπη περιουσία των 200 εκατομμυρίων ευρώ του Λάγκερφελντ έχει γίνει τώρα το επίκεντρο μιας νέας νομικής μάχης – επτά χρόνια μετά τον θάνατό του.

Οι Times ανέφεραν ότι η διαθήκη του, που οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016, αμφισβητείται από έναν άγνωστο ενάγοντα, ανοίγοντας την πόρτα στα ανίψια του σχεδιαστή να κληρονομήσουν ενδεχομένως ένα μερίδιο της τεράστιας περιουσίας του, μετά τον αρχικό αποκλεισμό τους.

Σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης, ο σχεδιαστής άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε αυτό που κάποτε περιέγραψε ως την «πραγματική του οικογένεια»: τον επί χρόνια βοηθό του Sébastien Jondeau, το βαφτιστήρι του Hudson Kroenig – ο οποίος ήταν μόλις 11 ετών όταν πέθανε ο σχεδιαστής – και τα μοντέλα Brad Kroenig και Baptiste Giabiconi.

Karl Lagerfeld

Ο σχεδιαστής μόδας Karl Lagerfeld, με το βαφτιστήρι Hudson Kroenig – ο οποίος ήταν μόλις 11 ετών όταν πέθανε ο σχεδιαστής

AP/Ramon Espinosa

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ο Christian Boisson, ο εκτελεστής της διαθήκης, έγραψε στους επιζώντες συγγενείς του Λάγκερφελντ για να τους ενημερώσει για τη νομική αμφισβήτηση.

Εάν η διαθήκη ακυρωθεί σύμφωνα με το γαλλικό κληρονομικό δίκαιο, η περιουσία θα διανεμηθεί μεταξύ των πλησιέστερων συγγενών του.

Ο Λάγκερφελντ δεν είχε παιδιά, κατά συνέπεια οποιαδήποτε απόφαση υπέρ των εξ αίματος συγγενών θα ωφελούσε τα παιδιά των αδερφών του Κριστιάν και Τέα.

Η Κριστιάν μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1950, αργότερα εγκαταστάθηκε στο Κονέκτικατ, όπου μεγάλωσε τέσσερα παιδιά, αλλά το ένα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Παρά την απόσταση ο Λάγκερφελντ, είχε να τη δει από το 1974, σχεδίασε το νυφικό της ανιψιάς τους και το έστειλε στις ΗΠΑ με Concorde το 1992.

Επίσης μεταξύ των πιθανών δικαιούχων είναι και η ετεροθαλής αδερφή της Tέα, Thoma Gräfin von der Schulenburg, ηλικίας 82 ετών, σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, μεγάλη κερδισμένη η αιλουροειδής σύντροφος του Λάγκερφελντ με τον πλούσιο τρόπο ζωής της να γίνεται viral στο instagram, όπου εμφανίζεται να ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ, και να ποζάρει σαν σταρ.

choupette2.jpg

Αλλά η διαμάχη για τη διαθήκη δεν είναι το μόνο μαύρο σύννεφο πάνω από την περιουσία του Λάγκερφελντ - οι φορολογικές αρχές διεξάγουν επίσης έρευνα εν μέσω ισχυρισμών ότι η κύρια κατοικία του ήταν το Παρίσι και όχι το Μονακό, αφήνοντας ενδεχομένως έναν απλήρωτο λογαριασμό μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων ευρώ.

