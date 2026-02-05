ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης διαχωρισμός Φάμελλου από το εγχείρημα Καρυστιανού

Σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Σε ότι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι το κόμμα του «έχει σαφές μέτωπο απέναντι στη ΝΔ και στις δεξιές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συνολικά οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να μην δώσουν συναίνεση στον σχεδιασμό του κύριου Μητσοτάκη», χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον πρωθυπουργό «απονομιμοποιημένο».

Κάλεσε δε στο να υπάρξει «πολιτική αλλαγή και μια νέα κυβέρνηση με σαφές αριστερό και προοδευτικό πρόσημο, ώστε να μην καλύψουν το κενό άλλες δυνάμεις».

Μάλιστα, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο να σχηματίσει δικό της πολιτικό φορέα, τόνισε ότι «σχετικά με το προαναγγελθέν κόμμα από την κυρία Καρυστιανού ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς στηρίξαμε και θα στηρίξουμε όλους τους αγώνες για την απόδοση δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών.

Ωστόσο, η απάντηση στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική, η απαξίωση συνολικά του πολιτικού δυναμικού της χώρας και η άρνηση της διάκρισης της Αριστεράς από τη Δεξιά, όπως και επιχειρήματα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! Ούτε ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια. Και φυσικά διαφωνούμε κάθετα με αναχρονιστικές και ακραία συντηρητικές θέσεις που διατυπώνονται από το θέμα των αμβλώσεων μέχρι τα ελληνοτουρκικά και τη συμφωνία των Πρεσπών».

Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο τάχθηκε για μία ακόμη φορά κατά του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου που όπως είπε ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας.

«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, σε εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα. Οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο είναι ιστορικές», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε την ενεργοποίηση όλου του δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, συγκροτημένα, με ενωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα κινήματα. Η υπόθεση της προοδευτικής διεξόδου της πατρίδας μας μπορεί και πρέπει να γίνει υπόθεση των πολιτών.

Κατά την ομιλία του, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων την τραγωδία στη Χίο, στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την ψήφο των αποδήμων, τα εργασιακά στον απόηχο της τραγωδίας στα Τρίκαλα, αλλά και στον διάλογο που άνοιξε σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο.

