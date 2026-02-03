Ερώτηση στον Πιερρακάκη από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για έκδοση καρτών dual από τράπεζα χωρίς συναίνεση

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον αρμόδιο υπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη, ύστερα από καταγγελίες πολιτών για έκδοση κάρτας "dual" από την Εθνική Τράπεζα χωρίς σαφή και ρητή συγκατάθεση των πελατών της.

Στην ερώτησή τους, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο αντικατάστασης υφιστάμενων χρεωστικών καρτών, που δεν επιβαρύνονται από ετήσια συνδρομή.

Παράλληλα, τονίζουν ότι ούτε έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, ούτε έχουν αποδεχθεί όρους σύμβασης που αφορούν προϊόν καταναλωτικής πίστωσης και τέλος προσθέτουν ότι ο πελάτης μπαίνει στη διαδικασία ακύρωσης, για κάτι που ουσιαστικά δεν ζήτησε.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Έκδοση χρεωστικών-πιστωτικών καρτών τύπου Dual χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση των πολιτών»

Σύμφωνα με πλήθος καταγγελιών πολιτών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην έκδοση και αποστολή καρτών τύπου Dual (χρεωστικής–πιστωτικής) προς πελάτες της, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε σαφής, πλήρης και εξατομικευμένη ενημέρωσή τους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εν λόγω έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο αντικατάστασης υφιστάμενων χρεωστικών καρτών των πελατών, που βρίσκονται πλησίον της ημερομηνίας λήξης τους και δεν επιβαρύνονται από ετήσια συνδρομή.

Επισημαίνεται ότι οι πελάτες της Τράπεζας δεν έχουν κληθεί να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους για την έκδοση της εν λόγω κάρτας, ούτε έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, ούτε έχουν αποδεχθεί όρους σύμβασης που αφορούν προϊόν καταναλωτικής πίστωσης. Παρ’ όλα αυτά, ενημερώνονται εκ των υστέρων για την έκδοση της Dual κάρτας, αφού η σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί και υλοποιηθεί μονομερώς από τη διοίκηση της Τράπεζας, γεγονός που τους φέρνει προ τετελεσμένων αποφάσεων.

Ιδιαίτερα προβληματικό είναι το γεγονός ότι, ενώ η έκδοση της κάρτας πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση των πελατών, οι ίδιοι υποχρεώνονται στη συνέχεια να προβούν σε ενέργειες ακύρωσης, να απευθυνθούν σε καταστήματα ή τηλεφωνικά κέντρα και να αναμένουν νέες επανεκδόσεις καρτών, υφιστάμενοι σημαντική διοικητική και πρακτική ταλαιπωρία, για ένα προϊόν το οποίο ουδέποτε ζήτησαν.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Dual κάρτα επιβαρύνεται με ετήσια συνδρομή και λοιπές χρεώσεις, γεγονός που συνεπάγεται άμεση οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για τραπεζικό προϊόν που δεν επέλεξαν, δεν αιτήθηκαν και για το οποίο δεν παρείχαν ρητή συναίνεση.

Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας και της ενημερωμένης συγκατάθεσης του καταναλωτή, όπως αυτές απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, καθώς και ζητήματα επαρκούς εποπτείας εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επιβολή τραπεζικών προϊόντων με οικονομικό κόστος χωρίς προηγούμενο ρητό opt-in των πολιτών πλήττει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τα όρια της μονομερούς εμπορικής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχει λάβει γνώση το Υπουργείο των καταγγελιών πολιτών σχετικά με την έκδοση καρτών Dual από την Εθνική Τράπεζα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή τους;

2. Πώς αξιολογείται το γεγονός ότι οι πελάτες της Τράπεζας τίθενται προ τετελεσμένων αποφάσεων της διοίκησης, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επιλογής;

3. Θεωρεί το Υπουργείο σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο την έκδοση τραπεζικού προϊόντος που ενσωματώνει πιστωτικό χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη ρητή αποδοχή του καταναλωτή;

4. Είναι νόμιμη και θεμιτή η επιβολή ετήσιας συνδρομής για τραπεζικό προϊόν που εκδόθηκε χωρίς αίτηση και χωρίς συναίνεση του πελάτη;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος τη διερεύνηση της συγκεκριμένης πρακτικής;

6. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα τραπεζικό προϊόν με οικονομικό ή πιστωτικό κόστος δεν θα παρέχεται στους πολίτες χωρίς προηγούμενη, ρητή και αποδεδειγμένη συγκατάθεσή τους;».