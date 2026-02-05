Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για Αντριάνο Γιάγκουσιτς τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι εδώ και καιρό στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του δημιουργικού χαφ. Ο 20χρονος Κροάτης διεθνής με την Ελπίδων της χώρας του, ανήκει στην Σλάβεν Μπελούπο με την οποία κάνει εκπληκτική σεζόν. Μπορεί να αγωνιστεί στο «10» αλλά και ως δεξιός εξτρέμ.

Με μία μέρα να έχει απομείνει για το τέλος των μεταγραφών, σύμφωνα με τους Κροάτες οι «πράσινοι» κάνουν την τελική τους προσπάθεια για τον ποδοσφαιριστή. Ο οποίος φερόταν να είναι πολύ κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά η συμφωνία δεν προχωρά.

Σύμφωνα με τους Κροάτες ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, κάνοντας δυναμικό… μπάσιμο στην υπόθεση. Η ομάδα του όπως υποστηρίζουν στη βαλκανική χώρα, ζητούσε από την Ντινάμο 3 εκατ. ευρώ και 30% ποσοστό μεταπώλησης.