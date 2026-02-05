Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος

Σημαντική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες σηματοδοτεί η σημερινή (05/02) απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που αφορά τον τρόπο εκτοκισμού των «κόκκινων» δανείων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Η πλήρης Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (35–12) ότι ο ανατοκισμός στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο, κλείνει οριστικά ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει αντικρουόμενες πρακτικές και δικαστικές κρίσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Η γνωμοδότηση αυτή δημιουργεί δεδικασμένο και επηρεάζει περίπου 250.000 δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανάσα, όπως εξηγεί ο δικηγόρος, Δημήτρης Λυρίτσης, ειδικός σε θέματα «κόκκινων» δανείων, κάνοντας λόγο για «μία ιστορική στιγμή», σε συνέντευξη στο Newsbomb.

«Η νομική θέση των δανειοληπτών ήταν ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε μηνιαία δόση, όπως ακριβώς προβλέπουν οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Αντίθετα, οι πιστωτές και τα funds υποστήριζαν ότι το επιτόκιο έπρεπε να επιβάλλεται επί του συνολικού κεφαλαίου», υπενθυμίζει αρχικά.

Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο είναι το μέσο κυμαινόμενο για στεγαστικά δάνεια, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που διαμορφώνεται κοντά στο 5%.

Παράδειγμα

Αυτή η απόκλιση οδηγούσε σε τεράστια επιβάρυνση των δανειοληπτών. «Σε οφειλή 100.000 ευρώ, ο υπολογισμός του τόκου επί του συνολικού κεφαλαίου μπορούσε να ανεβάσει το ποσό των τόκων έως και 45.000 ευρώ. Αντίθετα, με τον τόκο να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, το συνολικό κόστος περιορίζεται σε περίπου 5.000 ευρώ», σύμφωνα με τον κ. Λυρίτση.

Υποχρέωση συμμόρφωσης των funds

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεσμεύει πλέον όλους τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των funds, που οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι δανειολήπτες διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη σύνταξη και τη δημοσίευση της απόφασης, η οποία αναμένεται έως το τέλος του μήνα, όπως εκτιμά ο κ. Λυρίτσης. Αμέσως μετά, θα πρέπει να εκκινήσουν οι διαδικασίες συμμόρφωσης από τους πιστωτές.

