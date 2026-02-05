Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος

Δικαίωση περίπου 250.000 δανειοληπτών από τον Άρειο Πάγο για τον τρόπο εκτοκισμού των «κόκκινων» δανείων – Πώς σχολιάζει αυτήν την καθοριστική δικαστική απόφαση ο δικηγόρος, Δημήτρης Λυρίτσης, μιλώντας στο Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος
NEWSBOMB.GR.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες σηματοδοτεί η σημερινή (05/02) απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που αφορά τον τρόπο εκτοκισμού των «κόκκινων» δανείων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Η πλήρης Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (35–12) ότι ο ανατοκισμός στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο, κλείνει οριστικά ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει αντικρουόμενες πρακτικές και δικαστικές κρίσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Η γνωμοδότηση αυτή δημιουργεί δεδικασμένο και επηρεάζει περίπου 250.000 δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανάσα, όπως εξηγεί ο δικηγόρος, Δημήτρης Λυρίτσης, ειδικός σε θέματα «κόκκινων» δανείων, κάνοντας λόγο για «μία ιστορική στιγμή», σε συνέντευξη στο Newsbomb.

«Η νομική θέση των δανειοληπτών ήταν ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε μηνιαία δόση, όπως ακριβώς προβλέπουν οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Αντίθετα, οι πιστωτές και τα funds υποστήριζαν ότι το επιτόκιο έπρεπε να επιβάλλεται επί του συνολικού κεφαλαίου», υπενθυμίζει αρχικά.

Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο είναι το μέσο κυμαινόμενο για στεγαστικά δάνεια, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που διαμορφώνεται κοντά στο 5%.

Παράδειγμα

Αυτή η απόκλιση οδηγούσε σε τεράστια επιβάρυνση των δανειοληπτών. «Σε οφειλή 100.000 ευρώ, ο υπολογισμός του τόκου επί του συνολικού κεφαλαίου μπορούσε να ανεβάσει το ποσό των τόκων έως και 45.000 ευρώ. Αντίθετα, με τον τόκο να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, το συνολικό κόστος περιορίζεται σε περίπου 5.000 ευρώ», σύμφωνα με τον κ. Λυρίτση.

Υποχρέωση συμμόρφωσης των funds

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεσμεύει πλέον όλους τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των funds, που οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι δανειολήπτες διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη σύνταξη και τη δημοσίευση της απόφασης, η οποία αναμένεται έως το τέλος του μήνα, όπως εκτιμά ο κ. Λυρίτσης. Αμέσως μετά, θα πρέπει να εκκινήσουν οι διαδικασίες συμμόρφωσης από τους πιστωτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:52LIFESTYLE

Survivor spoiler: Πότε θα δούμε τους νέους παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στα ΗΑΕ: «Πραγματικά εποικοδομητικές» λέει το Κίεβο

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Αγγλία: Ο Κιρ Στάρμερ ζητά συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

15:18ΥΓΕΙΑ

Η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυναίκες

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατηγορούμενος για «βοήθεια προς τον εχθρό» ο αδελφός του αρχηγού μυστικών υπηρεσιών του στρατού

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Άρειο Πάγο: Απόφαση-σταθμός υπέρ των δανειοληπτών - Τερματίζονται οι πρακτικές funds και τραπεζών

14:57LIFESTYLE

Βρετανία: Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον σε ρόλο… μοδίστρας

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για να αντιμετωπίσει τη «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να αναδειχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα - «Εμβληματικό έργο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ