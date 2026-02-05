ΠΑΣΟΚ για Άρειο Πάγο: Απόφαση-σταθμός υπέρ των δανειοληπτών - Τερματίζονται οι πρακτικές funds

Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Αρείου Πάγου που βάζει τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των τραπεζών, εκφράζει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας ότι αποτελεί δικαίωση της θέσης του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.



«Η απόφαση-σταθμός της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση τη συνολική οφειλή όπως καταχρηστικά έκαναν τράπεζες και funds, είναι μια ιστορική στιγμή για τους δανειολήπτες. Τερματίζει μια παράνομη πρακτική, που οδηγούσε σε εξαθλίωση και απώλεια ρύθμισης χιλιάδες υπερχρεωμένους συμπολίτες μας που είχαν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.



Όπως τονίζει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «είναι ταυτόχρονα μια δικαίωση του ΠΑΣΟΚ που με σειρά τροπολογιών που δεν δεχόταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ζητούσε την νομοθέτηση της ορθής ερμηνείας του Ν.3869/2010», ενώ συμπληρώνει ότι «είναι και μια υπόμνηση της παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου που μέσα στην κρίση και απέναντι στην άρνηση των τραπεζών, με τον νόμο ΠΑΣΟΚ , 3869/2010 στήριξαν τους δανειολήπτες που είδαν τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται την προηγούμενη δεκαετία και κατάφεραν να σώσουν τις κατοικίες τους».



«Επιβεβαιώνει την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη επανανομοθέτησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας που είναι από τα βασικά σημεία του κυβερνητικού μας προγράμματος όπως το εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να ξαναδώσουμε αξιοπρέπεια στους δανειολήπτες για να σταματήσει η αγορά δανείων και ακινήτων να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των funds και των servicers, για να δοθεί δίκαιη λύση στον βραχνά του ιδιωτικού χρέους», καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Απόφαση-σταθμός από τον Άρειο Πάγο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης με απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έβαλε τέλος σε ένα κρίσιμο μέτωπο για τον τρόπο εκτοκισμού των «κόκκινων» δανείων, με μια απόφαση που αφορά άμεσα τις οφειλές προς τα funds στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.



Η πλήρης Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά από διάσκεψη, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (35–12) ότι ο ανατοκισμός στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η θέση αυτή υιοθετήθηκε παρά τις αντίθετες αξιώσεις τραπεζών και funds, που ζητούσαν τον υπολογισμό των τόκων επί του κεφαλαίου.



Με την απόφαση αυτή απορρίπτεται η ερμηνεία που οδηγούσε σε συνεχή αναπροσαρμογή και διόγκωση των οφειλών, ενώ κλείνει οριστικά ένα ερμηνευτικό ζήτημα που είχε προκαλέσει αντικρουόμενες πρακτικές και δικαστικές κρίσεις τα προηγούμενα χρόνια.

