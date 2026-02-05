Έξι ημέρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση - Οι χειρότερες ημέρες και ώρες για οδήγηση στην Αθήνα

Ανάλυση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου καταγραφών αποτυπώνει ένα διαφορετικό «προφίλ» μποτιλιαρίσματος στις διάφορες οδικές αρτηρίες της πόλης

Έξι ημέρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση - Οι χειρότερες ημέρες και ώρες για οδήγηση στην Αθήνα
EUROKINISSI.
Ώρες ολόκληρες «χαμένες» στην άσφαλτο, νεύρα και σταμάτα-ξεκίνα σκιαγραφούν το σκηνικό μίας κλασσικής καθημερινής ημέρας στην πλειοψηφία των δρόμων της Αθήνας, όμως ο χαρακτήρας του μποτιλιαρίσματος στην εκάστοτε οδική αρτηρία είναι διαφορετικός, όπως αποτυπώνεται σε ανάλυση του Newsbomb.gr.

Για να εντοπιστούν ποιες είναι οι ώρες που η οδήγηση θα ήταν καλύτερο να αποφεύγεται, αναλύθηκαν τα δεδομένα των καταγραφών της κίνησης του τελευταίου έτους που δημοσίευσε η Περιφέρεια Αττικής, για να εντοπιστούν οι χρονικές ζώνες που η εκάστοτε οδική αρτηρία παρουσιάζει «έμφραγμα».

Διαφορετικά «προφίλ» μποτιλιαρίσματος

Κάθε οδός της Αθήνας φαίνεται να έχει ένα διαφορετικό «ωράριο» στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως οπτικοποιείται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα, όπου συγκρίνεται η συνολική μέση ταχύτητα της οδού στο σύνολο της εβδομάδας με τη μέση ταχύτητα που καταγράφηκε για κάθε ώρα και ημέρα.

Στο κέντρο της πόλης, η Βασιλέως Κωνσταντίνου κατέγραψε χαμηλότερες ταχύτητες τις πρωινές ώρες του τελευταίου έτους παρά τις μεσημβρινές, ενώ στη Βασιλίσσης Σοφίας τα οχήματα κινούνταν πιο αργά καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 07:00 έως τις 19:00, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Η μέση ταχύτητα που καταγράφηκε σε αυτές τις δύο οδούς τους τελευταίους 12 μήνες υπολογίζεται σε 36-37 χλμ/ώρα.

Παραμένοντας στο κέντρο της πόλης, η Σταδίου παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα, καθώς η μείωση της συνολικής μέσης ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα ξεκινάει κατά τις 12:00 και δεν σταματά μέχρι αργά το απόγευμα, ειδικά τις Παρασκευές.

Οι χειρότερες ώρες για οδήγηση στην Κηφισίας, τη βασική οδική αρτηρία βορρά-νότου του ανατολικού τμήματος του λεκανοπεδίου, είναι οι απογευματινές, καθώς τις Πέμπτες και τις Τετάρτες στις 18:00 η μέση ταχύτητα μειώθηκε κατά σχεδόν 14 χλμ/ώρα, σε σύγκριση με τη συνολική εβδομαδιαία των 45,6 χλμ/ώρα.

Στη λεωφόρο Συγγρού παρατηρείται μία διαφορετική εικόνα. Οι δυσκολότερες ώρες για τους οδηγούς στη λεωφόρο που συνδέει το κέντρο με το Φάληρο είναι το πρωί, και όχι το απόγευμα, και συγκεκριμένα μεταξύ 8-9 το πρωί των καθημερινών ημερών, όταν η μέση ταχύτητα μειώνεται έως και 11 χλμ/ώρα από 46,85 χλμ/ώρα στο σύνολο της εβδομάδας στα τμήματα που καταγράφονται στα δεδομένα.

Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στην Ποσειδώνος, όπου το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται σημαντική μείωση της ταχύτητας, αλλά η παραλιακή λεωφόρος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες καθυστερήσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Σημειωτέον, στην ίδια οδό η μέση ταχύτητα μειώνεται έως και 10 χλμ/ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου από την εβδομαδιαία 56,53 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Στον Κηφισό καταγράφεται μέση εβδομαδιαία ταχύτητα 47 χιλιομέτρων την ώρα, με τις δυσκολότερες ώρες να εντοπίζονται στις Παρασκευές τα μεσημέρια.

Το 2025 σπαταλήσαμε έξι ημέρες «κολλημένοι» στην κίνηση

Ο άμεσος αντίκτυπος αυτών των μποτιλιαρισμάτων και των εξαιρετικά χαμηλών ταχυτήτων είναι οι οδηγοί να χάνουν μέρες από τη ζωή τους κάθε χρόνο «κολλημένοι» στα οχήματά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του tomtom.com, οι οδηγοί στην πόλη της Αθήνας έχασαν 143 ώρες στο μποτιλιάρισμα πέρυσι, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν έξι ημέρες του έτους βρίσκονταν στο αυτοκίνητο χωρίς να κινούνται. Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ο ίδιος αριθμός υπολογίζεται σε 95 ώρες, δηλαδή σχεδόν 4 ημέρες.

most-congested-cities-tomtom.jpg

Η Αθήνα ήταν τέταρτη στην Ευρώπη στον αριθμό ωρών που σπαταλήθηκαν κατά τη διάρκεια μποτιλιαρισμάτων το 2025.

tomtom.com

Μεθοδολογία

Για να υπολογιστούν αυτά τα στοιχεία προχωρήσαμε στην ανάλυση των δεδομένων της κυκλοφορίας της Αττικής από το data.gov, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για την ταχύτητα και τον αριθμό διελεύσεων σε ορισμένα τμήματα των οδών, για το διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2025 έως την 31η Ιανουαρίου 2026.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, εντοπίστηκε η μέση ταχύτητα που κατέγραψαν τα οχήματα σε κάθε οδό στο σύνολο του έτους, και έπειτα η μέση ταχύτητά τους για κάθε ώρα κάθε ημέρας της εβδομάδας, ανά εκάστοτε οδική αρτηρία.

Συγκρίνοντας τη συνολική μέση ταχύτητα με την ωριαία μέση ταχύτητα που καταγράφηκε στους δρόμους, προσεγγίζεται η πιθανότητα καθυστερήσεων και το επίπεδο της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ολόκληρο το μήκος της εκάστοτε οδικής αρτηρίας.

