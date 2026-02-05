Ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου: «Θερίζει» τους τουρίστες - Προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

Aνησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι θάνατοι κυρίως Βρετανών τουριστών, αλλά και τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερικών λοιμώξεων από βακτήρια, μετά από διακοπές στο Πράσινο Ακρωτήρι στη Δυτική Αφρική.

Η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους όσοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην περιοχή να λάβουν σοβαρά υπόψη τις υγειονομικές προειδοποιήσεις, ενώ και η αρμόδια υγειονομική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου εκδίδει προειδοποιήσεις.

Στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2025, τέσσερις Βρετανοί έχουν πεθάνει μετά από διακοπές στην περιοχή, ενώ συνολικά 6 έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ δικηγόροι ισχυρίζονται ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι ανέφεραν ότι αρρώστησαν μετά την επίσκεψή τους στη χώρα.

Οι Βρετανοί Mark Ashley, 55 ετών, Elena Walsh, 64 ετών, Karen Pooley, 64 ετών, και ένας 56χρονος άνδρας πέθαναν πέρυσι αφού προσβλήθηκαν από γαστρικές ασθένειες ενώ βρίσκονταν στα νησιά στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής.

Η 64χρονη Karen Pooley, αρρώστησε κατά τη διάρκεια των διακοπών της, στο Πράσινο Ακρωτήριο τον περασμένο Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της, γλίστρησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της και έσπασε το πόδι της. Μετά από τέσσερις ημέρες σε κλινική, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Τενερίφη για περαιτέρω θεραπεία, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα.

Η Karen Pooley με τον αδερφό της, Keith Sky News

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι συγγενείς της 64χρονης στο Sky News, η γυναίκα πέρασε τις τελευταίες ημέρες υποφέροντας, και προειδοποιούν τους επίδοξους ταξιδιώτες να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν την αναχώρησή τους.

Αυτή την εβδομάδα, 200 ακόμη τουρίστες δήλωσαν ότι υπέστησαν σοβαρές ασθένειες μετά από ταξίδι στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της ταξιδιωτικής εταιρείας TUI έχει αυξηθεί σε 1.700.

Νέα στοιχεία από την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δείχνουν ότι οι περιπτώσεις της στομαχικής λοίμωξης από το βακτήριο Shigella μειώνονται μετά από τη φθινοπωρινή έξαρση, αλλά τα κρούσματα σαλμονέλας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Από τον Δεκέμβριο, η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου διερευνά αναφορές για Shigella sonnei, μια διαρροϊκή ασθένεια.

Μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 22ας Δεκεμβρίου 2025, υπήρξαν 137 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 109 να έχουν ταξιδέψει πρόσφατα στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Τα βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή διάρροια, πυρετό και κράμπες στο στομάχι.

«Αποφύγετε τις σαλάτες και τα ωμά φρούτα»

Η επικεφαλής επιδημιολόγος της UKHSA, Hannah Charles, προέτρεψε τους τουρίστες να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τους.

«Δεν λέμε "μην ταξιδεύετε στο Πράσινο Ακρωτήριο", αλλά είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τους κινδύνους και να παρέχουμε πληροφορίες για το πώς μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και, τελικά, να παραμείνουν υγιείς και να απολαύσουν τις διακοπές τους.

• Προσέχετε τα τρόφιμα και το νερό και τηρείτε βασικούς κανόνες υγιεινής πλένοντας τα χέρια σας τακτικά.

• Να είστε ενήμεροι για τις πηγές μόλυνσης, όχι μόνο από τα τρόφιμα, αλλά και από τις πισίνες, τις παροχές νερού και τις εγκαταστάσεις υγιεινής.

• Επιλέξτε τρόφιμα που είναι φρέσκα, πλήρως μαγειρεμένα και σερβίρονται καυτά.

• Σε περιοχές χωρίς αξιόπιστη παροχή καθαρού νερού, πίνετε μόνο εμφιαλωμένο ή βραστό νερό, ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας, και αποφύγετε τον πάγο στα ποτά.

• Τρώτε μόνο φρούτα που ξεφλουδίζετε οι ίδιοι και αποφύγετε τις σαλάτες που ενδέχεται να μην έχουν πλυθεί με ασφαλές νερό.

• Εάν εμφανίσετε διάρροια, παραμείνετε καλά ενυδατωμένοι και ζητήστε ιατρική συμβουλή, ειδικά εάν έχετε πυρετό ή παρατηρήσετε αίμα στα κόπρανα σας.

Η TUI δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, αλλά έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διερευνά πλήρως τις καταγγελίες και διασφαλίζει ότι όλοι οι πελάτες που αρρωσταίνουν ενώ βρίσκονται σε διακοπές έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα και βοήθεια.

Η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου εξέδωσε δήλωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία ανέφερε ότι είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες της Αφρικής όσον αφορά στην υγεία.

Ανέφερε ότι υποδέχεται ένα εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως και ότι οι πρόσφατες περιπτώσεις «αντιπροσωπεύουν, από στατιστικής άποψης, ένα υπολειπόμενο φαινόμενο, που δεν αποδεικνύει κανένα διαρκές επιδημιολογικό μοτίβο ούτε καμία αλλαγή στο εθνικό προφίλ υγείας», ισχυριζόμενο υπονόμευση του εθνικού συστήματος υγείας και της καλής εικόνας της χώρας, από μεμονωμένες καταγγελίες σε ξένα φόρμουμ.