O ΥΦΕΘΑ Θανάσης Δαβάκης στο Μνημόσυνο των 63 πεσόντων αεροπόρων του C-130 που συνετρίβη στην Όθρυ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρευρέθηκε σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Επιμνημόσυνη Δέηση για τους 63 πεσόντες αεροπόρους του C-130, που συνετρίβη στις 5 Φεβρουαρίου 1991, στην Όθρυ και τελέστηκε στο μνημείο της «Πλατείας Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130» στον Πειραιά.

Ο κ. Δαβάκης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε:

«Η 5η Φεβρουαρίου του 1991 είναι αποφράδα ημέρα και για το Έθνος και για την Πολεμική Αεροπορία.

Η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε το χαμό των 63 στελεχών και στρατευσίμων της Πολεμικής μας Αεροπορίας αλλά και για να υποδηλώσουμε ότι δεν τους ξεχνάμε.

Δεν ξεχνάμε τη θυσία τους, δεν ξεχνάμε την προσήλωσή τους στο καθήκον, δεν ξεχνάμε όλα εκείνα που συνθέτουν το ιδεώδες της εθνικής προσφοράς των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Διαβάστε επίσης