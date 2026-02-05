Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης ένας άνδρας στη Λάρισα που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 70-75 ετών, που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Ως αποτέλεσμα ο άνδρας τραυματίσθηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.

