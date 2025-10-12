ΝΥΤ: «Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Αδημοσίευτα έγγραφα φρίκης της σφαγής της Χαμάς

Ισραηλινοί στρατιώτες και άλλοι κοιτάζουν φωτογραφίες ανθρώπων που σκοτώθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της βίαιης επιδρομής τους στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ

Ανατριχιαστικές οδηγίες προς τη Χαμάς αποκαλύπτονται σε ένα υπόμνημα που αποδίδεται στον Γιαχία Σινουάρ, τότε ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης, λίγο πριν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου που άφησε πίσω της της 1.200 νεκρούς.

O Γιαχία Σινουάρ

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, που μετέφρασαν τα έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους, ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε σε ένα υπόγειο καταφύγιο και ώρες επικοινωνιών που υποκλάπηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 αποκαλύπτουν ότι η Χαμάς σχεδίαζε εξαρχής να στοχεύσει Ισραηλινούς πολίτες και να εξαπλώσει πράξεις βίας για να σπείρει τον τρόμο.

Η ανακάλυψη του εξασέλιδου εγγράφου έγινε τον Μάιο του 2025, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σε ένα υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιούσε ο Μουχάμαντ Σινβάρ, ένας ανώτερος διοικητής της Χαμάς που είχε σκοτωθεί μέρες νωρίτερα. Εκεί, βρήκαν έναν υπολογιστή απομονωμένο από οποιοδήποτε δίκτυο που περιείχε την εικόνα του σημειώματος, με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2022.

Επτά Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες απέδωσαν το έγγραφο στον Γιαχία Σινουάρ, τότε κορυφαίο ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα και βασικό πρόσωπο στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Ο Σινουάρ σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις τον Οκτώβριο του 2024.

Η Sima Ankona, ειδικός στην ανάλυση εγγράφων της ισραηλινής αστυνομίας, συνέκρινε τη γραφή του σημειώματος με άλλα γνωστά δείγματα που ανήκουν στον Σινουάρ κατόπιν αιτήματος των Times, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ταιριάζουν.

Τα δείγματα περιλαμβάνουν έγγραφα που κατασχέθηκαν από τον στρατό στη Γάζα, ένα σημείωμα που έστειλε ο Σινουάρ στον πρωθυπουργό Νετανιάχου το 2018 και την υπογραφή του σε αστυνομική δήλωση από το 1989, τη χρονιά που καταδικάστηκε για τη δολοφονία τεσσάρων Παλαιστινίων που ήταν ύποπτοι για συνεργασία με το Ισραήλ.

Οι οδηγίες: «Κάψτε, κάψτε»

Το υπόμνημα, σύμφωνα με τους New York Times , καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τους μαχητές ώστε να στοχεύουν τόσο τους στρατιώτες όσο και τις κοινότητες των πολιτών, με συγκεκριμένες εντολές να βάζουν φωτιά σε κατοικημένες περιοχές χρησιμοποιώντας βενζίνη ή ντίζελ.

«Θα πρέπει να προετοιμαστούν δύο ή τρεις επιχειρήσεις κατά τις οποίες θα καεί μια ολόκληρη γειτονιά, ένα κιμπούτς ή κάτι παρόμοιο », αναφέρει το έγγραφο.

Οι επικοινωνίες που υποκλάπηκαν από τη μονάδα πληροφοριών σημάτων 8200 του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου καταδεικνύουν ότι οι διοικητές της Χαμάς μετέδωσαν παρόμοιες οδηγίες στους υφισταμένους τους σε πραγματικό χρόνο.

Λίγο πριν τις 10 π.μ. στις 7 Οκτωβρίου, ένας διοικητής τάγματος της Πόλης της Γάζας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Αμπού Μοχάμεντ, διέταξε τους άνδρες του: «Αρχίστε να βάζετε φωτιά στα σπίτια».

«Κάψτε, κάψτε», πρόσθεσε, σύμφωνα με τις υποκλοπές. «Θέλω να καεί ολόκληρο το κιμπούτς».

«Βάλτε φωτιά σε οτιδήποτε », έδωσε εντολή περίπου την ίδια ώρα ένας διοικητής στην πόλη Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα, ο οποίος αναφέρεται ως Αμπού αλ-Αμπέντ .

Οι Times εξέτασαν και μετέφρασαν ώρες υποκλαπέντων ηχογραφήσεων που περιλαμβάνουν επικοινωνίες στα αραβικά μεταξύ διοικητών και οκτώ ομάδων μαχητών.

«Σκοτώστε όποιον βρείτε»

Το υπόμνημα εξέφραζε την ελπίδα ότι οι ενέργειες θα είχαν μεγάλο αντίκτυπο. «Πατώντας τα κεφάλια των στρατιωτών », αναφέρει το κείμενο, απαριθμώντας επίσης τακτικές όπως «άνοιγμα πυρών εναντίον στρατιωτών από κοντινή απόσταση, σφαγή μερικών από αυτούς με μαχαίρια, ανατίναξη αρμάτων μάχης».

Οι διοικητές επανέλαβαν αυτές τις οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Κόψτε τους τους λαιμούς», διέταξε ένας διοικητής τάγματος στη βόρεια Γάζα την ομάδα του. «Κόψτε τους όπως σας έχουν εκπαιδεύσει».

Όταν ένας μαχητής ρώτησε αν έπρεπε να εμπλακεί με ανθρώπους στην πορεία, ένας διοικητής του τάγματος Jabaliya, που αναγνωρίστηκε ως Abu Muath, απάντησε καταφατικά: «Σκοτώστε όλους στον δρόμο », είπε. «Σκοτώστε όλους όσους βρείτε».

Στρατηγική διάδοσης: «Καταγράψτε τις σκηνές τρόμου»

Kibbutz Be'eri October 7th 2023.



Hamas members proudly film themselves kidnapping children to hold them as hostages pic.twitter.com/nkL0Q1nX1P — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2025

Κιμπούτς Μπε'έρι, 7 Οκτωβρίου 2023. Μέλη της Χαμάς βιντεοσκοπούν να απαγάγουν παιδιά για να τα κρατήσουν ομήρους

Ένα κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής που περιγράφεται στο μνημόνιο ήταν η μετάδοση των βίαιων πράξεων στον αραβικό κόσμο για την κινητοποίηση ανθρώπων εκτός Γάζας ώστε να συμμετάσχουν στον αγώνα.

«Οι διοικητές των μονάδων θα πρέπει να λάβουν οδηγίες να αναλαμβάνουν αυτές τις ενέργειες σκόπιμα, να τις βιντεοσκοπούν και να διαδίδουν εικόνες τους το συντομότερο δυνατό », αναφέρει το έγγραφο.

Οι παρακολουθήσεις της 7ης Οκτωβρίου δείχνουν διοικητές να παροτρύνουν τους μαχητές να καταγράψουν τις πράξεις τους. «Καταγράψτε τώρα τις σκηνές φρίκης και μεταδώστε τες σε τηλεοπτικά κανάλια σε όλο τον κόσμο », διέταξε ένας διοικητής της πόλης της Γάζας, ονόματι Αμπού αλ-Μπαράα, τους πράκτορες στην περιοχή του Κιμπούτς Σαάντ. «Σφαγιάστε τους. Αποτελειώστε τα παιδιά του Ισραήλ».

Ο Αμπού Μουάθ έδωσε εντολή: «Είναι απαραίτητο να φέρετε το drone ώστε να μπορεί να κινηματογραφεί για ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο».

Πράξεις «ασυνήθιστης βαρβαρότητας»

Ο Ιζάτ αλ-Ρίσκ, διευθυντής του γραφείου Τύπου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, δεν απάντησε σε μια λίστα λεπτομερών ερωτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εάν η ηγεσία της Χαμάς εκτός Γάζας γνώριζε το υπόμνημα και τις διαταγές της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Ιμπραήμ Μαντούν, Παλαιστίνιος αναλυτής που πρόσκειται στη Χαμάς, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του υπομνήματος, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες από τις πράξεις που περιγράφονται δεν συνέβησαν, όπως το κάψιμο ολόκληρων συνοικιών. Ωστόσο, πολλά σπίτια κάηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Το Ινστιτούτο Gazit, μια δεξαμενή σκέψης που συνδέεται με τη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ, ετοίμασε μια εμπιστευτική έκθεση σχετικά με το υλικό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «η ηγεσία της Χαμάς σχεδίασε και εκτέλεσε μια επίθεση που περιελάμβανε πράξεις «εξαιρετικής βαρβαρότητας»».

«Στόχος τους ήταν να προκαλέσουν εκτεταμένες αναταραχές στη χώρα και στις ένοπλες δυνάμεις », ανέφερε η έκθεση που εξέτασαν οι New York Times .

