Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γάζα: 32 μέλη «συμμορίας» εξολόθρευσε η Χαμάς

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές της Χαμάς στη Ράφα πριν από την προγραμματισμένη παράδοση Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025.

Ενώ η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων εκτυλισσόταν την Δευτέρα (13/10), στη Λωρίδα της Γάζας το αιματοκύλισμα συνεχιζόταν, με τη Χαμάς να εξολοθρεύει δεκάδες μέλη «συμμορίας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters την Δευτέρα (13/10), το οποίο επικαλείται παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας, οι δυνάμεις της Χαμάς σκότωσαν 32 μέλη μιας «συμμορίας» στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που ξεκίνησε μετά την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Πλήθος έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις για την υποδοχή των Παλαιστινίων κρατούμενων και φυλακισμένων ως μέρος της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Stringer

Έξι μέλη της οργάνωσης σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, προσθέτει η πηγή.

Ο αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι η επιχείρηση ασφαλείας στην πόλη της Γάζας είχε ως στόχο μέλη μιας «επικίνδυνης συμμορίας που συνδέεται με μια οικογένεια στην πόλη της Γάζας». Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 24 ατόμων και στον τραυματισμό 30 άλλων, καταλήγει.

Από την κατάπαυση του πυρός στον διετή πόλεμο με το Ισραήλ, το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, έχει αναπτύξει δυνάμεις σε μια προσπάθεια, όπως η ίδια δηλώνει, να αποτρέψει το κενό ασφαλείας που θα δημιουργούσε η αναρχία και οι λεηλασίες στην περιοχή.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Χαμάς να αφοπλιστεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, έδειξε ότι της έδωσε το πράσινο φως για εσωτερικές επιχειρήσεις ασφαλείας, λέγοντας ότι ήθελαν «να σταματήσουν τα προβλήματα» και «τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα».

Αντίπαλοι της Χαμάς

Ο αξιωματούχος δεν προσδιόρισε την εμπλεκόμενη συμμορία, αν και υπάρχουν αρκετές φατρίες στη Γάζα που από καιρό θεωρούνται αντίπαλοι της Χάμας, αλλά οι οποίες εμφανίστηκαν σε πιο ανοιχτή αντιπαράθεση μόνο καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η συμμορία δεν ανήκε στην ομάδα που ηγείται ο πιο εξέχων αντάρτης της Χαμάς, Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ο οποίος έχει τη βάση του στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, μια περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ.

Ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ. Popular Forces/Facebook

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Αμπού Σαμπάμπ και τους υποστηρικτές του ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Ο ίδιος αρνείται ότι λαμβάνει υποστήριξη από το Ισραήλ ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε ότι ένας ανώτερος βοηθός του Αμπού Σαμπάμπ «έχει εξοντωθεί» από την έναρξη της εκστρατείας ασφαλείας με την κατάπαυση του πυρός και πρόσθεσε ότι η αναζήτηση του Αμπού Σαμπάμπ βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η εκστρατεία ασφαλείας συνεχίζεται και εντείνεται έως ότου το ζήτημα αυτό επιλυθεί πλήρως και καμία πλευρά δεν θα επιτραπεί να παραβιάσει τον νόμο», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Reuters