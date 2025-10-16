Ιταλία: Οργισμένη απάντηση Μελόνι σε συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα» του Τραμπ

Έντονη πολιτική διαμάχη στην Ιταλία, καθώς ο γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη υποστήριξε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας».

Σε ανάρτησή της στο "Χ", η Μελόνι απάντησε στον Ιταλό συνδικαλιστή:

«Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε "εταίρα". Θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν τη σημασία της λέξης αυτής».

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”.



Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo… pic.twitter.com/JS51GN7Yn9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2025

«Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στη συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα - μη διαθέτοντας επιχειρήματα - την χαρακτηρίζει πόρνη».

Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, με τη σειρά του, ανταπάντησε στην επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης: «Σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα τη συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι ειναι "αυλική" και πίσω από αυτή επιχείρησε να «οχυρωθεί» ο συνδικαλιστής.

