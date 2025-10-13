Ερντογάν σε Μελόνι ενώπιον του Μακρόν: Φαίνεσαι καλή! Αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

Το περιπαικτικό σχόλιο και η συμβουλή για την Ιταλίδα πρωθυπουργό που έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη συνάντησή τους στη Σύνοδο Ειρήνης για τη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ

Ερντογάν σε Μελόνι ενώπιον του Μακρόν: Φαίνεσαι καλή! Αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα
Σε σύντομη συνομιλία που είχαν στο περιθώριο της συνόδου για την ειρήνη στη Γάζα, που πραγματοποιείται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Ένα καυστικό κομπλιμέντο του Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε την αμηχανία της Τζόρτζια Μελόνι.

Μόλις αντίκρυσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ο Ερντογάν γύρισε προς το μέρος της και είπε: «Μια χαρά είσαι αλλά πρέπει να σε πείσω να κόψεις το κάπνισμα».

Η Μελόνι χαμογέλασε και παραδέχτηκε: «Το ξέρω, το ξέρω αλλά δεν θέλω ακόμη».

Ο Ερντογάν και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ξέσπασαν σε γέλια με την απάντηση της Μελόνι. Ο Μακρόν την παρότρυνε γελώντας: «Είναι ακόμη δυνατό».

